مديرية الأمن العام تعلن مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

مديرية الأمن العام تعلن مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين
التاريخ
10/9/2023 4:26:21 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية الأمن العام أنّ حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين اليوم ستكون من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف عصرا .
مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
مهيبةً بالجميع التقيّد بأوقات الدوام توفيراً لوقتهم وجهدهم.
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