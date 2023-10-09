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أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الثالث

10/9/2023 4:26:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقها القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، اليوم الثالث، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.
ومنذ بدء العملية وبحسب بيان لوزارة الصحة في غزة، فقد بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة 436 شهيدا وأكثر من 2276 مصابًا بجراحٍ مختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.
في أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن 700 إسرائيلي على الأقل قتلوا وأصيب نحو 2156 آخرين في الهجوم الذي شنه مقاتلون من كتائب القسام أمس على مستوطنات غلاف غزة والمواقع العسكري المحيطة.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن أكثر من ألفي إسرائيلي يعالجون في المستشفيات منهم 350 بحالة الخطر الشديد وبعضهم في حالة موت سريري، بينما فقدت آثار العشرات من الجنود بينهم ضباط كبار، ومستوطنين من الغلاف.
وقالت القناة "12" بحسب ترجمة وكالة "صفا" إن الارتفاع الحاد في أعداد القتلى اليوم جاء بعد تمكن الجيش من الوصول للكثير من المناطق التي استولت عليها كتائب القسام والعثور على مئات الجثث.-(صفا)

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