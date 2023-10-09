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ممثلة الإمارات في مجلس الأمن تدعو إلى التهدئة وحماية المدنيين

10/9/2023 4:26:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، أهمية الهدوء وتهدئة التصعيد بالتركيز على حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت نسيبة، بعد جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فلسطين الليلة الماضية إن الاعضاء يشعرون بقلق بالغ ازاء ذلك.
وكان المجلس استمع إلى إحاطة من المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.
والإمارات عضو غير دائم في المجلس.
وقالت نسيبة "إن الكثيرين من أعضاء المجلس يؤمنون بأن فتح الأفق السياسي في المستقبل، الذي يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع".
وأضافت أن أعضاء المجلس يشعرون أيضا بالقلق بشأن احتمال توسع نطاق التوترات إقليميا، مشددة على ضرورة فعل كل ما يمكن لمنع حدوث ذلك.- (بترا)

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