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يديعوت احرنوت: الفصائل الفلسطينية أسرت من 150 إلى 200 إسرائيلي

10/9/2023 4:26:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية اليوم أن عدد الإسرائيليين الذين أسرتهم الفصائل الفلسطينية منذ يوم أول أمس السبت ونقلتهم إلى قطاع غزة يتراوح ما بين 150 و200 أسير إسرائيلي.
وقالت الصحيفة العبرية إنه لغاية الآن ليس لدى الحكومة الإسرائيلية أرقام واضحة حول هذا الموضوع.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت امس أن لديها 30 أسيرا إسرائيليا خلال دخول فصائل الفلسطينية أمس إلى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، لكن كتائب القسام لم تعلن كم أسرت خلال المعركة المستمرة منذ صباح السبت.
وقدرت مصادر مطلعة للصحيفة الإسرائيلية عدد الأسرى بالمئات وأن جميع الفصائل في غزة تمتلك أسرى إسرائيليين.-(بترا)

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