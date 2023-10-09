Monday, 09 October 2023 01:18 GMT

الكهرباء توقع اتفاقية لتحسين البنية التحتية لنظام النقل

10/9/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع المستشار الياباني لمشروع منحة الوكالة اليابانية (جايكا) إتفاقية إشراف على مشروع استبدال أنظمة الحماية الكهربائية في بعض محطات التحويل الرئيسة لتحسين البنية التحتية الكهربائية لنظام النقل الكهربائي.
ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة والمستشار الياباني يوشيدا كازويوشي، بحضور الممثل الرئيس لمكتب الوكالة اليابانية في الأردن (جايكا) تاكاهيرو سوزكي ومساعد المدير عام صيانة النقل المهندس محمد داود.
وقال الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة النظام الكهربائي وضمان استدامته حيث قدمت الوكالة اليابانية منحة لاستبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولط ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولط، بالإضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولط وتركيب مرحلات حماية تفاضلية (Line Differential Relays) بهدف رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي.
وأكد الرواشده أهمية الاتفاقية في دعم جهود شركة الكهرباء الوطنية بتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ضمن زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي واشاد بالتعاون القائم مع الجانب الياباني خاصة في مجال الطاقة.
واكد أن هذا التعاون ثمرة للمنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي كان له دوراً فاعلا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.
من جهته، أعرب ممثل جايكا عن سعادته بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية والتزامهم بمتابعة المشروع وتنفيذه ضمن الجدول الزمني الذي تم تحديده.

MENAFN09102023000072011014ID1107211157

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث