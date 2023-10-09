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هيئة الطيران: تدابير احترازية للرحلات القادمة من فرنسا بسبب حشرة البق

10/9/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو اليوم ان الهيئة ستقوم بالتأكد من التزام شركات الطيران بالإجراءات القياسية التي يتم تطبيقها في مكافحة الحشرات وزيادة وتيرتها بما يتوافق مع مؤشر الخطورة وضرورة اتخاذ حزمة إجراءات احترازية وتطبيق بروتوكول مكافحة الحشرات على الرحلات الجوية القادمة من فرنسا تحسباً لمنع دخول حشرة "بق الفراش" الى المملكة والتي تغزو فرنسا في الفترة الأخيرة حفاظا على صحة المواطنين والمسافرين.
وجاء هذا التصريح عقب اجتماع عقد في وزارة الصحة برئاسة امين عام الوزارة للرعاية الصحية والأوبئة وحضور ممثلين عن هيئة تنظيم الطيران المدني وإدارة الأوبئة والامراض السارية.

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