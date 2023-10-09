هيئة الطيران: تدابير احترازية للرحلات القادمة من فرنسا بسبب حشرة البق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو اليوم ان الهيئة ستقوم بالتأكد من التزام شركات الطيران بالإجراءات القياسية التي يتم تطبيقها في مكافحة الحشرات وزيادة وتيرتها بما يتوافق مع مؤشر الخطورة وضرورة اتخاذ حزمة إجراءات احترازية وتطبيق بروتوكول مكافحة الحشرات على الرحلات الجوية القادمة من فرنسا تحسباً لمنع دخول حشرة "بق الفراش" الى المملكة والتي تغزو فرنسا في الفترة الأخيرة حفاظا على صحة المواطنين والمسافرين.
وجاء هذا التصريح عقب اجتماع عقد في وزارة الصحة برئاسة امين عام الوزارة للرعاية الصحية والأوبئة وحضور ممثلين عن هيئة تنظيم الطيران المدني وإدارة الأوبئة والامراض السارية.
MENAFN09102023000072011014ID1107211156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.