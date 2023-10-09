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37.9 دينار سعر الذهب بالسوق المحلية

10/9/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الاثنين، عند 37.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، صباح اليوم الاثنين، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45 و 34 دينارا على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، صباح اليوم الاثنين، عند 1850 دولارا للأونصة الواحدة،


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