Monday, 09 October 2023 01:18 GMT

ابتكار طريقة للوقاية من النوبات القلبية

10/9/2023 4:25:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن العلماء من سامارا الروسية ابتكروا طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية ومنع النوبات القلبية.

واقترح المتخصصون من جامعة "كوروليوف" القومية للبحوث العلمية في سامارا الروسية طريقة بسيطة لتقييم مرونة الأوعية الدموية للمرضى. وحسب الخبراء فإن هذا المؤشر مهم لتشخيص أمراض القلب. ونشرت دراسة بهذا الشأن في مجلة "الهندسة الطبية الحيوية".

وتنص الدراسة على أنه كلما كانت جدران الأوعية الدموية أكثر صلابة، كلما كان الإنسان أكثر حساسية لارتفاع الضغط وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وقد ابتكر الأخصائيون الروس طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية تعتمد على تحليل الاختلافات في ضربات قلب المريض ونبضه.

وقال ألكسندر فيدوتوف، الأستاذ المساعد في قسم الليزر وأنظمة الاكنولوجيا الحيوية بجامعة "سامارا: "يمكن أن تؤدي التقلبات الدورية في ضغط الدم الناجمة عن ما يسمى بموجات "ماير" إلى تغيرات في مرونة الأوعية الدموية، مما يسبب تغيرا إضافيا في معدل ضربات القلب". وأضاف أن هذا الاختلاف هو علامة على قدرة جدران الأوعية الدموية على التمدد.

وأعاد الأستاذ إلى الأذهان أن الطريقة الجديدة أرخص من الطرق الآلية المعتمدة على أنظمة التشخيص بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية المستخدمة في الطب. RT

MENAFN09102023000072011014ID1107211154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث