الموسم الخامس عشر من برنامج نجوم العلوم يسلط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة رعاية الحيوانات

يواصل برنامج "نجوم العلوم" التلفزيوني الرائد، وهو أحد مبادرات مؤسسة قطر، مساعيه لتشجيع البحث العلمي والابتكار في العالم العربي. ومع احتدام المنافسة، شهد الموسم الخامس عشر تأهل خمسة متسابقين للمرحلة التالية، وهي مرحلة التصميم، وذلك بعد عمليات تقييم صارمة ودقيقة.

وشهدت الجولتان الأخيرتان إقصاء اثنين من المتسابقين، ليبقى خمسة مخترعين سيكون عليهم العمل على تقديم نماذج اختراعاتهم أمام لجنة التحكيم. وخلال هذا الموسم، قدم المتسابقان محمد لعواشرية وعامر مطر جابر العنزي اختراعات جديدة مبتكرة في مجال تحسين رعاية الحيوانات وتحديث الرياضات التقليدية.

واستغل المتسابق الجزائري، محمد لعواشرية، تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة صحة الحيوانات في الحظائر، حيث قام بتطوير رباط ذكي لمراقبة الإشارات الحيوية للأبقار والكشف عن الأمراض أو الحالات الصحية غير الطبيعية في مراحلها المبكرة من أجل اتخاذ تدابير وقائية فورية. ويتيح اختراعه إمكانية مراقبة صحة الحيوانات في الوقت الفعلي، علاوة على مساعدته في تحسين إنتاجيتها.

أما المتسابق البحريني، عامر العنزي، فقد قاده شغفه برياضة الصيد بالصقور – المقناص - إلى اختراع جهاز لتدريب هذه الطيور المدهشة، يتألف من وحدة اتصالات ونظام قياس عن بعد لجمع البيانات حول السرعة والموقع وذراع آلية لمحاكاة إيماءات يد خبير مقناص بشري. ويسعى العنزي من خلال هذا الاختراع لإحداث نقلة نوعية في رياضة الصيد بالصقور، واستخدامه ليجعل هذه الرياضة في متناول قاعدة كبيرة من عشاق رياضة الصيد بالصقور من خلال الرقمنة.

وفي حديثه عن هذا الاختراع، أكد علي بن خاتم المحشادي، رئيس جمعية القناص القطرية، على اهتمام الجمعية بتشجيع الابتكارات التي طرحها برنامج "نجوم العلوم" في مجال الرياضات التقليدية. وقال: "إن المحافظة على تقاليدنا العريقة وإحياءها يتطلب منّا أيضًا مواكبة التغييرات في الوقت الحاضر. بالنسبة لنا، يعني ذلك أن نكون أكثر مراعاة للمسائل ذات الصلة بالمعاملة الحسنة للحيوانات وضمان أعلى مستويات السلامة في رياضاتنا المختلفة. وقد تطرق برنامج "نجوم العلوم" عبر مواسمه المختلفة لهذه القضية وحاول تقديم حلول لها".

والجدير بالذكر أن جمعية القناص القطرية تعتبر جمعية ثقافية متخصصة بشؤون القنص والقناصين، ومقرها الدوحة، وتحرص على تشجيع الأبحاث العلمية في مجال الصيد الذي يشكل تقليدًا عريقًا في العالم العربي.

وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها المتسابقون الذكاء الاصطناعي، فقد سبق لهم استخدام هذه التقنية لتحسين مستويات سلامة الحيوانات خلال المواسم السابقة من برنامج "نجوم العلوم". وخلال الموسم الثالث عشر تحديدًا، قدم المهندس العماني، مروان الجوهري، نموذجًا عن الدور المهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول للتحديات الخاصة بمنطقتنا، من خلال تطوير جهاز مزوّد بتقنية البلوتوث، يسهم في تقليل الحوادث المرورية التي تسببها الإبل الضالة.

أما الدكتور يوسف فرمي، وهو متسابق جزائري شارك في الموسم الرابع عشر من البرنامج، فقد عمل على تطوير طريقة آمنة وإنسانية لاستخراج سمّ العقرب، ليحدث نقلة نوعية في الطرق المعتادة لاستخراج هذا السمّ لأغراض طبية. ويعتقد يوسف أن اختراعه سيصبح معيارًا لاستخراج السم في جميع أنحاء العالم.

وفي معرض تعليقه على دور برنامج "نجوم العلوم" في تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في أساليب تربية الحيوانات التقليدية، قال فرانسيس هيغينز، مدير الاتصالات والاستدامة لدى شركة "بلدنا"، أكبر شركة أغذية ومنتجات ألبان في قطر: "برز قطاع الزراعة وتربية الحيوانات بطريقة مستدامة كأحد محركات الابتكار، ليعكس الحاجة الملحّة للتعامل مع المخاوف البيئية وتعزيز استدامة وأمن الغذاء في منطقة الشرق الأوسط. ومن المثير للإعجاب أن نرى كيف يعمل المتسابقون في برنامج "نجوم العلوم" على تسخير التكنولوجيا والإبداع من أجل ابتكار حلول تعزز النمو في المجال الزراعي".

يُبثّ برنامج "نجوم العلوم" كل يوم جمعة وسبت من 8 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2023، وذلك على خمس قنوات في المنطقة وعبر الإنترنت. يمكنكم زيارة الرابط الآتي للاطلاع على القنوات الناقلة ومواعيد البث: starsofscience

نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 15 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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