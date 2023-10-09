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سحب ممطرة على 8 مناطق ورياح مثيرة للغبار على الرياض و حائل

10/9/2023 4:18:10 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض وحائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة بأتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة بأتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

MENAFN09102023000089011017ID1107211145

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