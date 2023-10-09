Monday, 09 October 2023 01:17 GMT

سفارة السعودية في أستراليا تحذر المواطنين بسبب الأحوال الجوية

10/9/2023 4:18:10 AM
(MENAFN- Al Watan) حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا عبر حسابها في منصة (X)، المواطنين الموجودين فيها، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة نظراً للأحوال الجوية.
كما نوهت السفارة إلى أن الأحوال الجوية في فصل الصيف في أستراليا ترتبط عادة بظروف مناخية مثل حرائق الغابات، منبهة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المختصة، وقالت ((في الحالات الطارئة يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ 0432257277)).

MENAFN09102023000089011017ID1107211144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث