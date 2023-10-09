سفارة السعودية في أستراليا تحذر المواطنين بسبب الأحوال الجوية

(MENAFN
- Al Watan) حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا عبر حسابها في منصة (X)، المواطنين الموجودين فيها، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة نظراً للأحوال الجوية.
كما نوهت السفارة إلى أن الأحوال الجوية في فصل الصيف في أستراليا ترتبط عادة بظروف مناخية مثل حرائق الغابات، منبهة إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المختصة، وقالت ((في الحالات الطارئة يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ 0432257277)).
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