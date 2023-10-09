Monday, 09 October 2023 01:17 GMT

المعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم في كلا الاتجاهين حتى الثالثة والنصف عصراً

10/9/2023 4:15:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت الإدارة العامة للمعابر، إن معبر الكرامة شرق أريحا يعمل اليوم الإثنين، في كلا الاتجاهين.

وأوضحت إدارة المعابر والحدود في تصريح صحفي لـلوكالة الرسمية، أن المعبر سيعمل في كلا الاتجاحين حتى الساعة الثالثة عصرا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد تراجعت أمس الأحد، عن قرارها بفتح معبر "الكرامة" الذي كان مقررا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر الكرامة في كلا الاتجاهين منذ صباح يوم السبت الماضي، واقتصر عمله فقط على حركة المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن.



MENAFN09102023000205011050ID1107211122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث