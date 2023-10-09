المعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم في كلا الاتجاهين حتى الثالثة والنصف عصراً

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت الإدارة العامة للمعابر، إن معبر الكرامة شرق أريحا يعمل اليوم الإثنين، في كلا الاتجاهين.
وأوضحت إدارة المعابر والحدود في تصريح صحفي لـلوكالة الرسمية، أن المعبر سيعمل في كلا الاتجاحين حتى الساعة الثالثة عصرا.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد تراجعت أمس الأحد، عن قرارها بفتح معبر "الكرامة" الذي كان مقررا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.
وأغلقت سلطات الاحتلال معبر الكرامة في كلا الاتجاهين منذ صباح يوم السبت الماضي، واقتصر عمله فقط على حركة المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن.
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