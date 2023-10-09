المعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل اليوم في كلا الاتجاهين حتى الثالثة والنصف عصراً

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت الإدارة العامة للمعابر، إن معبر الكرامة شرق أريحا يعمل اليوم الإثنين، في كلا الاتجاهين.

وأوضحت إدارة المعابر والحدود في تصريح صحفي لـلوكالة الرسمية، أن المعبر سيعمل في كلا الاتجاحين حتى الساعة الثالثة عصرا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد تراجعت أمس الأحد، عن قرارها بفتح معبر "الكرامة" الذي كان مقررا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر الكرامة في كلا الاتجاهين منذ صباح يوم السبت الماضي، واقتصر عمله فقط على حركة المعتمرين العائدين إلى أرض الوطن.







