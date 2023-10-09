Monday, 09 October 2023 01:17 GMT

إطلاق الدورة الثانية من قمة مكاتب إدارة المشاريع في الرياض

10/9/2023 4:01:18 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

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Eng. Badr M. Burshaid, Chairman of the Organizing Committee of the Project Management Offices Summit

RIYADH , SAUDI ARABIA , October 9, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت اللجنة المنظمة لقمة مكاتب إدارة المشاريع عن
إطلاق فعاليات الدورة الثانية من القمة تحت شعار "قيادة التميز، توجيه دفة النجاحات، قمة مكاتب إدارة
المشاريع" والتي من المقرر عقدها 22 نوفمبر المقبل، بمعهد الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.
يأتي تنظيم القمة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لإدارة المشاريع 2023، ويتم من خلالها الإعلان عن
الفائزين بجوائز مشاريع التميز العالمية للأفراد والمنشئات، والتي تعد أحد أهم البرامج التنافسية في مجال إدارة
المشاريع في المملكة.


تمثل القمة أحد برامج المنتدى العالمي لإدارة المشاريع والتي تهتم بالدور الفعال لمكاتب إدارة المشاريع وتجمع
ممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من مدراء المشاريع ومستشاري إدارة المشاريع والمدراء
الاستراتيجيين لمناقشة أفضل الممارسات في مكاتب إدارة المشاريع، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول
أحدث مستجدات القطاع في مختلف الأعمال، لتطوير أطر عمل وفق أنظمة احترافية تراعي أفضل المعايير
العالمية، ما يسهم في تسليم المشاريع بنجاح ويرفع قيمة العوائد من الاستثمارات فيها.

وقال المهندس بدر بورشيد رئيس اللجنة المنظمة لقمة مكاتب إدارة المشاريع: " تمثل مكاتب إدارة المشاريع
الأساس في عمل المؤسسات الحديثة وإدارة المشاريع الكبرى، وانطلاقًا من اهداف المنتدى العالمي لإدارة المشاريع
على انتاج البرامج التي تساهم في تطوير إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة ونشر ثقافتها، نعمل على تنظيم
قمة إدارة مكاتب المشاريع للسنة الثانية على التوالي، بهدف تمكين مزاولي مهنة إدارة المشاريع وتزويدهم بالمعرفة
والموارد والأدوات اللازمة للإبداع، بالإضافة إلى دعم الشركات السعودية ورفع معدلات نجاح تنفيذ المشاريع
والعوائد منها."


وأضاف بورشيد: "تسعى القمة إلى وضع إطار عمل تفاعلي لتمكين مكاتب إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة
العربية السعودية من تبادل المعرفة والخبرات في سبيل توحيد ممارسات إدارة المشاريع، وزيادة كفاءة تنفيذ
وتسليم المشروعات، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار
وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الضخمة، وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة التحديات ودفع عجلة
النمو الاقتصادي وتنوعه، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وإرساء
أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل في السعودية، وصولًا لاقتصاد يعتمد على التنمية المستدامة."

توفر القمة منصة رائدة لتبادل الأفكار والتطبيقات والحلول للقضايا المتعلقة بمكاتب إدارة المشاريع أمام
أصحاب المصلحة الرئيسيين والمهتمين والعاملين في المجال. كما تساعد الشركات والمؤسسات في إيجاد وتبني
أفضل ممارسات إدارة المشاريع، والتعرف على نخبة من مديري المشاريع، إلى جانب تحليل احتياجاتها لتطوير
قدراتها وتدريب العاملين فيها على كيفية تحديد أولويات المشاريع.

موضوعات مختلفة في المجال ومنها أفضل الممارسات الدولية (PMO Summit) كما تناقش قمة إدارة المشاريع
في توحيد معايير إدارة المشاريع، وكيفية إنشاء منهجية متسقة لإدارة المشروع، وطرق تحقيق رضا أصحاب
المصلحة من خلال تعزيز التواصل والتعاون والعمل المشترك، وكيفية تسويق المشاريع بكفاءة وفعالية،
بالإضافة إلى فهم متطلبات المشروع والتحديات والأولويات والمخاطر، ومراجعة الكفاءات وتحسينها.

-انتهى-

Poornima Tyagi
Strategic Exhibitions & Conferences

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