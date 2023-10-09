إطلاق الدورة الثانية من قمة مكاتب إدارة المشاريع في الرياض

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Eng. Badr M. Burshaid, Chairman of the Organizing Committee of the Project Management Offices Summit

RIYADH , SAUDI ARABIA , October 9, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت اللجنة المنظمة لقمة مكاتب إدارة المشاريع عنإطلاق فعاليات الدورة الثانية من القمة تحت شعار "قيادة التميز، توجيه دفة النجاحات، قمة مكاتب إدارةالمشاريع" والتي من المقرر عقدها 22 نوفمبر المقبل، بمعهد الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.يأتي تنظيم القمة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لإدارة المشاريع 2023، ويتم من خلالها الإعلان عنالفائزين بجوائز مشاريع التميز العالمية للأفراد والمنشئات، والتي تعد أحد أهم البرامج التنافسية في مجال إدارةالمشاريع في المملكة.تمثل القمة أحد برامج المنتدى العالمي لإدارة المشاريع والتي تهتم بالدور الفعال لمكاتب إدارة المشاريع وتجمعممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من مدراء المشاريع ومستشاري إدارة المشاريع والمدراءالاستراتيجيين لمناقشة أفضل الممارسات في مكاتب إدارة المشاريع، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حولأحدث مستجدات القطاع في مختلف الأعمال، لتطوير أطر عمل وفق أنظمة احترافية تراعي أفضل المعاييرالعالمية، ما يسهم في تسليم المشاريع بنجاح ويرفع قيمة العوائد من الاستثمارات فيها.وقال المهندس بدر بورشيد رئيس اللجنة المنظمة لقمة مكاتب إدارة المشاريع: " تمثل مكاتب إدارة المشاريعالأساس في عمل المؤسسات الحديثة وإدارة المشاريع الكبرى، وانطلاقًا من اهداف المنتدى العالمي لإدارة المشاريععلى انتاج البرامج التي تساهم في تطوير إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة ونشر ثقافتها، نعمل على تنظيمقمة إدارة مكاتب المشاريع للسنة الثانية على التوالي، بهدف تمكين مزاولي مهنة إدارة المشاريع وتزويدهم بالمعرفةوالموارد والأدوات اللازمة للإبداع، بالإضافة إلى دعم الشركات السعودية ورفع معدلات نجاح تنفيذ المشاريعوالعوائد منها."وأضاف بورشيد: "تسعى القمة إلى وضع إطار عمل تفاعلي لتمكين مكاتب إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكةالعربية السعودية من تبادل المعرفة والخبرات في سبيل توحيد ممارسات إدارة المشاريع، وزيادة كفاءة تنفيذوتسليم المشروعات، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكاروإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الضخمة، وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة التحديات ودفع عجلةالنمو الاقتصادي وتنوعه، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وإرساءأسس جديدة لتنويع مصادر الدخل في السعودية، وصولًا لاقتصاد يعتمد على التنمية المستدامة."توفر القمة منصة رائدة لتبادل الأفكار والتطبيقات والحلول للقضايا المتعلقة بمكاتب إدارة المشاريع أمامأصحاب المصلحة الرئيسيين والمهتمين والعاملين في المجال. كما تساعد الشركات والمؤسسات في إيجاد وتبنيأفضل ممارسات إدارة المشاريع، والتعرف على نخبة من مديري المشاريع، إلى جانب تحليل احتياجاتها لتطويرقدراتها وتدريب العاملين فيها على كيفية تحديد أولويات المشاريع.موضوعات مختلفة في المجال ومنها أفضل الممارسات الدولية (PMO Summit) كما تناقش قمة إدارة المشاريعفي توحيد معايير إدارة المشاريع، وكيفية إنشاء منهجية متسقة لإدارة المشروع، وطرق تحقيق رضا أصحابالمصلحة من خلال تعزيز التواصل والتعاون والعمل المشترك، وكيفية تسويق المشاريع بكفاءة وفعالية،بالإضافة إلى فهم متطلبات المشروع والتحديات والأولويات والمخاطر، ومراجعة الكفاءات وتحسينها.-انتهى-

Poornima Tyagi

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