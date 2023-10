إطلاق الدورة الثانية من قمة مكاتب إدارة المشاريع في الرياض

PMO Logo

Eng. Badr M. Burshaid, Chairman of the Organizing Committee of the Project Management Offices Summit

RIYADH , SAUDI ARABIA , October 9, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت اللجنة المنظمة لقمة مكاتب إدارة المشاريع عنإطلاق فعاليات الدورة الثانية من القمة تحت شعار "قيادة التميز، توجيه دفة النجاحات، قمة مكاتب إدارةالمشاريع" والتي من المقرر عقدها 22 نوفمبر المقبل، بمعهد الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.يأتي تنظيم القمة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي لإدارة المشاريع 2023، ويتم من خلالها الإعلان عنالفائزين بجوائز مشاريع التميز العالمية للأفراد والمنشئات، والتي تعد أحد أهم البرامج التنافسية في مجال إدارةالمشاريع في المملكة.تمثل القمة أحد برامج المنتدى العالمي لإدارة المشاريع والتي تهتم بالدور الفعال لمكاتب إدارة المشاريع وتجمعممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من مدراء المشاريع ومستشاري إدارة المشاريع والمدراءالاستراتيجيين لمناقشة أفضل الممارسات في مكاتب إدارة المشاريع، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حولأحدث مستجدات القطاع في مختلف الأعمال، لتطوير أطر عمل وفق أنظمة احترافية تراعي أفضل المعاييرالعالمية، ما يسهم في تسليم المشاريع بنجاح ويرفع قيمة العوائد من الاستثمارات فيها.وقال المهندس بدر بورشيد رئيس اللجنة المنظمة لقمة مكاتب إدارة المشاريع: " تمثل مكاتب إدارة المشاريعالأساس في عمل المؤسسات الحديثة وإدارة المشاريع الكبرى، وانطلاقًا من اهداف المنتدى العالمي لإدارة المشاريععلى انتاج البرامج التي تساهم في تطوير إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكة ونشر ثقافتها، نعمل على تنظيمقمة إدارة مكاتب المشاريع للسنة الثانية على التوالي، بهدف تمكين مزاولي مهنة إدارة المشاريع وتزويدهم بالمعرفةوالموارد والأدوات اللازمة للإبداع، بالإضافة إلى دعم الشركات السعودية ورفع معدلات نجاح تنفيذ المشاريعوالعوائد منها."وأضاف بورشيد: "تسعى القمة إلى وضع إطار عمل تفاعلي لتمكين مكاتب إدارة المشاريع في جميع أنحاء المملكةالعربية السعودية من تبادل المعرفة والخبرات في سبيل توحيد ممارسات إدارة المشاريع، وزيادة كفاءة تنفيذوتسليم المشروعات، والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكاروإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الضخمة، وتحسين بيئة الأعمال ومواجهة التحديات ودفع عجلةالنمو الاقتصادي وتنوعه، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني وإرساءأسس جديدة لتنويع مصادر الدخل في السعودية، وصولًا لاقتصاد يعتمد على التنمية المستدامة."توفر القمة منصة رائدة لتبادل الأفكار والتطبيقات والحلول للقضايا المتعلقة بمكاتب إدارة المشاريع أمامأصحاب المصلحة الرئيسيين والمهتمين والعاملين في المجال. كما تساعد الشركات والمؤسسات في إيجاد وتبنيأفضل ممارسات إدارة المشاريع، والتعرف على نخبة من مديري المشاريع، إلى جانب تحليل احتياجاتها لتطويرقدراتها وتدريب العاملين فيها على كيفية تحديد أولويات المشاريع.موضوعات مختلفة في المجال ومنها أفضل الممارسات الدولية (PMO Summit) كما تناقش قمة إدارة المشاريعفي توحيد معايير إدارة المشاريع، وكيفية إنشاء منهجية متسقة لإدارة المشروع، وطرق تحقيق رضا أصحابالمصلحة من خلال تعزيز التواصل والتعاون والعمل المشترك، وكيفية تسويق المشاريع بكفاءة وفعالية،بالإضافة إلى فهم متطلبات المشروع والتحديات والأولويات والمخاطر، ومراجعة الكفاءات وتحسينها.-انتهى-

