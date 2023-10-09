هايسنس تطرح تلفزيون ULED X قياس 85 بوصة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المنتج الحائز على جوائز يتوفر للطلب المسبق مع عرض مميز لفترة محدودة في دولة الإمارات

DUBAI, إمارة دبيّ, UNITED ARAB EMIRATES, October 9, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، عن توفير إمكانية الطلب المسبق على تلفزيون ULED X قياس 85 بوصة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقدم الجهاز الجديد الحائز على جوائز أعلى مستويات الأداء، ويتوفر بسعر حصري يبلغ 15,999 درهم إماراتي للمشترين في دولة الإمارات.وتفتح أجهزة ULED X آفاقاً غير مسبوقة في مجال جودة الصورة والتكنولوجيا المتقدمة، بفضل تقنياتها المميزة، التي تتضمن المعالج المبتكر، وتقنية MINI-LED X التي توفر مستويات جديدة من مزايا التباين والتحكم الكامل بالضوء الخلفي. كما تقدم الشاشة تجربة مشاهدة جديدة كلياً من خلال أربع مزايا رئيسية متطورة، تشمل Mini-LED X وi-View Engine X وDynamic X Display وCine Stage X.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تواصل هايسنس مساعيها للابتكار وفهم احتياجات العملاء بما يعزز التجارب الترفيهية المقدمة لهم. وتلبي أجهزة ULED X التزام الشركة بتقديم منتجات فريدة وفق أعلى معايير الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويسعدنا توسيع محفظة منتجاتنا المخصصة لهذه المنطقة السباقة في اعتماد أحدث التقنيات".وتشكل شاشات ULED X من هايسنس فئة جديدة كلياً من الأجهزة التي تستخدم تقنية Mini-LED، وقد حصلت على جوائز مهمة ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023؛ الفعالية الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا. وتجمع تقنية ULED X بين مستويات العرض عالية الأداء، والتباين اللوني الفريد، والسطوع الأفضل ضمن فئته، بالإضافة إلى دقة الألوان العالية وكافة المزايا المتقدمة والمعروفة في الطرازات الرائدة.ويمكن الاستفادة من عرض الطلب المسبق في متجر هايسنس أو عبر موقعها الإلكتروني: بالإضافة إلى متاجر التسوق الرائدة مثل كارفور وشرف دي جي.ويتماشى الإطلاق المقرر لسلسة منتجات ULED X من هايسنس مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز المبيعات في المنطقة وعلى مستوى العالم. ووقعت هايسنس اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتصبح جهة الرعاية العالمية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك بعد رعايتها الناجحة لكل من نسختيّ 2016 و2020 من البطولة وكأس العالم FIFA قطر 2022TM.كما توفر هايسنس مجموعة واسعة أجهزة التلفزيون التي تستخدم تقنية العرض Mini-LED، وتتميز بمستويات لا مثيل لها من جودة الصورة، بما فيها سلسلة U8K وسلسلة U7K وسلسلة U6 Pro.

Nour Ibrahim

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