سلسلة مطاعم ديفز هوت تشيكن تطلق خدمات التوصيل في الرياض من خلال تطبيق هنقرستيشن

المطعم يوفر سبعة مستويات مختلفة من أنواع التوابل الحارة

RIYADH, SAUDI ARABIA, October 9, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت سلسلة ديفز هوت تشيكن، إحدى أبرز مجموعات المطاعم الشهيرة في لوس أنجلوس والمفضلة لدى مغني الراب دريك، عن إطلاق خدمات التوصيل في فرعها بشارع التحلية الذي فتح أبوابه مؤخراً في الرياض، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بتجربة هوت بوكس الشهية وغيرها الكثير في منازلهم.وتوفر خدمات التوصيل الجديدة لعشاق الطعام في الرياض الفرصة للاستمتاع بأطباق ديفز هوت تشيكن المميزة دون الحاجة لمغادرة منازلهم، حيث يمكنهم تقديم طلباتهم من خلال هنقرستيشن، منصة توصيل الطعام الشهيرة، والاستمتاع بوجباتهم المفضلة من قائمة المطعم المميزة. وتوفر هذه الخدمة بلا شك تجربة فريدة لمحبي الدجاج المقلي وتتيح لهم الاستمتاع بالأطباق الكلاسيكية من ديفز هوت تشيكن، مثل وجبات ديفز 1# و2# و3# و4#، المؤلفة من قطع دجاج التندر والسلايدر الشهية والبطاطا المقلية المقرمشة مع صلصة ديفز السرية، فضلاً عن العديد من الخيارات الشهية الأخرى. وتمنح وجبة هوت بوكس عشاق المأكولات فرصة الاستمتاع بـ 10 قطع سلايدر كبيرة الحجم أو 10 قطع دجاج تندر كبيرة الحجم. ويوفر المطعم سبعة مستويات مختلفة من أنواع التوابل الحارة، بدءاً من المستوى غير الحار وصولاً إلى مستوى ريبر لعشاق النكهات الحارّة جداً والذي يتطلب توقيع اتفاقية غير مسؤولية من قبل العميل قبل تجربته.لا تفوتوا فرصة اختبار النكهات الشهيّة التي يوفرها مطعم ديفز هوت تشيكن بفرعه في الرياض، سواء في منازلكم من خلال خدمة التوصيل الجديدة، أو وسط أجوائه الرائعة في الهواء الطلق.أوقات العمل لدى الفرع من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع؛ وحتى 3 بعد منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، حيث يوفر للعملاء أشهى المأكولات على مدار اليوم.حول "ديفز هوت تشيكن":تمثل مسيرة "ديفز هوت تشيكن" تجسيداً حديثاً لمفهوم الحلم الأمريكي، فقد أطلق أرمان أوجانيسيان وصديقه المقرب الشيف ديف كوبوشيان، جنباً إلى جنب مع الأخوين تومي وجاري روبينيان، علامة " ديفز هوت تشيكن" في مطعم مؤقت بأحد مواقف السيارات في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، شهدت سلسلة "ديفز هوت تشيكن" انطلاقة سريعة، ليتم افتتاح أول فرع تقليدي في شرق هوليوود. وفي عام 2019، أبرم الفريق صفقة مع كل من بيل فيلبس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة "ويتزل بريتزل" (Wetzel's Pretzels)، ومنتج الأفلام جون ديفيس للبدء بمنح الامتياز لمفهوم "ديفز هوت تشيكن" في الولايات المتحدة وخارجها. وبعد ذلك، نجحت العلامة بتسويق حقوق الامتياز لأكثر من 700 موقع في الولايات المتحدة وكندا، وسيتم افتتاح 60 فرعاً إضافياً هذا العام. وكانت مدونة Eater LA قد ساهمت بتسليط الضوء مبكراً على العلامة التجارية وجودة الأطباق الاستثنائية التي تحضرها للذواقة. وتشمل قائمة المستثمرين في العلامة التجارية الموسيقي الحائز على عدة جوائز بلاتينوم دريك، والسيدة الأولى السابقة لولاية كاليفورنيا ماريا شرايفر، والممثل صامويل إل جاكسون، ومقدم برنامج "جود مورنينج أمريكا" ومحترف كرة القدم الأمريكية المتقاعد مايكل ستراهان.الانستقرام: @daveshotchickengccالموقع:حول "لافويا":تأسست "لافويا" بهدف إحداث نقلة نوعية في تجارب المطاعم، وتقدم الشركة مفاهيم عصرية جديدة وتجريبية لإضفاء طابع مختلف على المطاعم في المنطقة. وتستمد الشركة اسمها ورسالتها من شعارها " غذاء للعقل" وتسعى لمنح عملائها التجارب الإيجابية التي تعزز تفاؤلهم وتجذب اهتمامهم وتلبي تطلعاتهم.ويمثل تأسيس "لافويا" في عام 2021 ثمرة الجهود المشتركة بين وليد حاج وفهد الحكير. ووليد هو رائد أعمال ذو رؤية طموحة وحائز على الجوائز، حيث حرص على وضع بصمته الفريدة في قطاع الأغذية والمشروبات عبر تأسيس مفاهيم مبتكرة ساهمت بالارتقاء بالقطاع إلى آفاق جديدة، وأكدت على ريادته في مفاهيم المأكولات والمشروبات التي تجمع بين التقنيات المتطورة والخدمات المتميزة. بينما يعتبر فهد الحكير رائد أعمال سعودي ناجح وديناميكي ويتمتع بخبرة في تطوير الامتيازات التجارية والمشاريع الناشئة والعمليات والاستثمار. وهو أيضاً مؤسس "ڤيدا القابضة"، شركة رأس المال الاستثماري والملكية الخاصة ومقرها الرياض وتدعم أكثر من 15 شركة ناشئة وراسخة في مجالات الأزياء والتجزئة والعقارات المطاعم ، وتساهم بتطويرها وتعزيز ابتكاراتها عبر رفدها بالقيمة ورأس المال الذي يدفع عجلة نموها.انستقرام: @lavoyarestaurantsفايس بوك: @lavoyarestaurantsلنكد ان: @Lavoyarestaurantsgroupالموقع:

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