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- EIN Presswire)
سلسلة مطاعم ديفز هوت تشيكن تطلق خدمات التوصيل في الرياض من خلال تطبيق هنقرستيشن
المطعم يوفر سبعة مستويات مختلفة من أنواع التوابل الحارة
RIYADH, SAUDI ARABIA, October 9, 2023 /EINPresswire / -- أعلنت سلسلة ديفز هوت تشيكن، إحدى أبرز مجموعات المطاعم الشهيرة في لوس أنجلوس والمفضلة لدى مغني الراب دريك، عن إطلاق خدمات التوصيل في فرعها بشارع التحلية الذي فتح أبوابه مؤخراً في الرياض، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بتجربة هوت بوكس الشهية وغيرها الكثير في منازلهم.
وتوفر خدمات التوصيل الجديدة لعشاق الطعام في الرياض الفرصة للاستمتاع بأطباق ديفز هوت تشيكن المميزة دون الحاجة لمغادرة منازلهم، حيث يمكنهم تقديم طلباتهم من خلال هنقرستيشن، منصة توصيل الطعام الشهيرة، والاستمتاع بوجباتهم المفضلة من قائمة المطعم المميزة. وتوفر هذه الخدمة بلا شك تجربة فريدة لمحبي الدجاج المقلي وتتيح لهم الاستمتاع بالأطباق الكلاسيكية من ديفز هوت تشيكن، مثل وجبات ديفز 1# و2# و3# و4#، المؤلفة من قطع دجاج التندر والسلايدر الشهية والبطاطا المقلية المقرمشة مع صلصة ديفز السرية، فضلاً عن العديد من الخيارات الشهية الأخرى. وتمنح وجبة هوت بوكس عشاق المأكولات فرصة الاستمتاع بـ 10 قطع سلايدر كبيرة الحجم أو 10 قطع دجاج تندر كبيرة الحجم. ويوفر المطعم سبعة مستويات مختلفة من أنواع التوابل الحارة، بدءاً من المستوى غير الحار وصولاً إلى مستوى ريبر لعشاق النكهات الحارّة جداً والذي يتطلب توقيع اتفاقية غير مسؤولية من قبل العميل قبل تجربته.
لا تفوتوا فرصة اختبار النكهات الشهيّة التي يوفرها مطعم ديفز هوت تشيكن بفرعه في الرياض، سواء في منازلكم من خلال خدمة التوصيل الجديدة، أو وسط أجوائه الرائعة في الهواء الطلق.
أوقات العمل لدى الفرع من الساعة 11 صباحاً وحتى 2 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع؛ وحتى 3 بعد منتصف الليل يومي الخميس والجمعة، حيث يوفر للعملاء أشهى المأكولات على مدار اليوم.
حول "ديفز هوت تشيكن":
تمثل مسيرة "ديفز هوت تشيكن" تجسيداً حديثاً لمفهوم الحلم الأمريكي، فقد أطلق أرمان أوجانيسيان وصديقه المقرب الشيف ديف كوبوشيان، جنباً إلى جنب مع الأخوين تومي وجاري روبينيان، علامة " ديفز هوت تشيكن" في مطعم مؤقت بأحد مواقف السيارات في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، شهدت سلسلة "ديفز هوت تشيكن" انطلاقة سريعة، ليتم افتتاح أول فرع تقليدي في شرق هوليوود. وفي عام 2019، أبرم الفريق صفقة مع كل من بيل فيلبس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة "ويتزل بريتزل" (Wetzel's Pretzels)، ومنتج الأفلام جون ديفيس للبدء بمنح الامتياز لمفهوم "ديفز هوت تشيكن" في الولايات المتحدة وخارجها. وبعد ذلك، نجحت العلامة بتسويق حقوق الامتياز لأكثر من 700 موقع في الولايات المتحدة وكندا، وسيتم افتتاح 60 فرعاً إضافياً هذا العام. وكانت مدونة Eater LA قد ساهمت بتسليط الضوء مبكراً على العلامة التجارية وجودة الأطباق الاستثنائية التي تحضرها للذواقة. وتشمل قائمة المستثمرين في العلامة التجارية الموسيقي الحائز على عدة جوائز بلاتينوم دريك، والسيدة الأولى السابقة لولاية كاليفورنيا ماريا شرايفر، والممثل صامويل إل جاكسون، ومقدم برنامج "جود مورنينج أمريكا" ومحترف كرة القدم الأمريكية المتقاعد مايكل ستراهان.
الانستقرام: @daveshotchickengcc
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حول "لافويا":
تأسست "لافويا" بهدف إحداث نقلة نوعية في تجارب المطاعم، وتقدم الشركة مفاهيم عصرية جديدة وتجريبية لإضفاء طابع مختلف على المطاعم في المنطقة. وتستمد الشركة اسمها ورسالتها من شعارها " غذاء للعقل" وتسعى لمنح عملائها التجارب الإيجابية التي تعزز تفاؤلهم وتجذب اهتمامهم وتلبي تطلعاتهم.
ويمثل تأسيس "لافويا" في عام 2021 ثمرة الجهود المشتركة بين وليد حاج وفهد الحكير. ووليد هو رائد أعمال ذو رؤية طموحة وحائز على الجوائز، حيث حرص على وضع بصمته الفريدة في قطاع الأغذية والمشروبات عبر تأسيس مفاهيم مبتكرة ساهمت بالارتقاء بالقطاع إلى آفاق جديدة، وأكدت على ريادته في مفاهيم المأكولات والمشروبات التي تجمع بين التقنيات المتطورة والخدمات المتميزة. بينما يعتبر فهد الحكير رائد أعمال سعودي ناجح وديناميكي ويتمتع بخبرة في تطوير الامتيازات التجارية والمشاريع الناشئة والعمليات والاستثمار. وهو أيضاً مؤسس "ڤيدا القابضة"، شركة رأس المال الاستثماري والملكية الخاصة ومقرها الرياض وتدعم أكثر من 15 شركة ناشئة وراسخة في مجالات الأزياء والتجزئة والعقارات المطاعم ، وتساهم بتطويرها وتعزيز ابتكاراتها عبر رفدها بالقيمة ورأس المال الذي يدفع عجلة نموها.
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