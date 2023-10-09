الحد الأدنى للأجور في البرتغال يرتفع بنسبة 7.9 بالمئة لتحسين الرفاه المالي

(MENAFN
) أعلنت السلطات في البرتغال عزمها زيادة الحد الأدنى للأجور، اعتباراً من يناير، بنسبة تبلغ 7.9 بالمئة. وهذا يعني رفع الحد الأدنى للأجور من 760 يورو حاليًا إلى 820 يورو. تم التوصل إلى هذا الاتفاق بتوقيع اتفاق يوم السبت بين الحكومة وبعض النقابات وممثلين عن أصحاب العمل.
كما يختلف هيكل التعويضات للموظفين في البرتغال عن العديد من البلدان. حيث يتلقى العمال في البلاد 14 راتبًا خلال العام، موزعة على مدار 12 شهرًا، بالإضافة إلى راتبين إضافيين أثناء موسمي العطلات وعيد الميلاد.
كذلك تأتي هذه القرارات في إطار عملية استشارية اجتماعية أوسع، حيث تمت مراجعة النسبة المقترحة لتعديل الدخل في العام القادم. وقد شهدت هذه النسبة المرجعية تحولًا إيجابيًا من 4.8 بالمئة في 2023 إلى نسبة جديدة تبلغ خمسة بالمئة.
في حين رحب رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا بهذا الاتفاق باعتباره خطوة مهمة. وشدد على أن هذا الاتفاق لا يعمل فقط على توثيق زيادة الأجور ولكنه يسهم أيضًا في تعزيز التنافسية العامة للاقتصاد البرتغالي. ولفت كوستا إلى أن هذه الزيادة المقررة هي الزيادة السنوية الأكبر على الإطلاق في الحد الأدنى للأجور في البلاد، مما يسلط الضوء على أهميتها والأثر الإيجابي المحتمل على العمال والاقتصاد.
وبشكل عام، تعكس هذه التطورات جهدًا جماعيًا يشمل مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز الرفاه المالي للعاملين في البرتغال. قرار رفع الحد الأدنى للأجور، إلى جانب النسبة المرجعية المعدلة، يشير إلى التزام بتحسين معيشة القوى العاملة مع مراعاة التأثيرات الاقتصادية الشاملة لهذا القرار.
MENAFN09102023000045015682ID1107210996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.