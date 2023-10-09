المكاتب العائلية في دولة الإمارات تتزايد بفضل دورها الفعّال في الحفاظ على الثروات

(MENAFN
- Atteline) ● الثروة المالية لدولة الإمارات تسير بخطى ثابتة لتحقيق نمو بقيمة 300 مليار دولار بين عامي 2021 و2026
● حوالي 10,000 مليونيراً سينتقلون للعيش في الإمارات بحلول عام 2024
● توقعات بوصول قيمة سوق المكاتب العائلية في الإمارات إلى 3.67 تريليون درهم إماراتي بحلول عام 2028
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 9 أكتوبر 2023: أعلن باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال، أن تأسيس أكثر من نصف المكاتب العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة جاء بهدف الحفاظ على الثروة، استناداً إلى استبيان أجرته شركة كيه بي إم جي الاستشارية مؤخراً بمشاركة 625 متخصصاً في المكاتب العائلية. كما يوضح كويمان سبب تزايد شعبية هذه السوق، ويسلط الضوء على العوامل المساهمة في تعزيز الثروة المالية لدولة الإمارات من 700 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2026.
وتمثل المكاتب العائلية اليوم إحدى الطرق المفضلة لدى الأثرياء للحفاظ على ثرواتهم، حيث يواصلون الانتقال إلى الإمارات بأعدادٍ متزايدة. وتشير التوقعات إلى استقبال دولة الإمارات 4500 مليونيراً إضافياً بحلول نهاية عام 2023، بعد استقطابها لـ 4000 وافداً من أصحاب الملاءة المالية العالية والملاءة المالية الفائقة في عام 2022. ويتطلع هؤلاء الأفراد للحفاظ على ثرواتهم من خلال العمل مع صناديق ومدراء استثمار فاعلين، ما يمثل قوة دافعة وراء تسارع معدل تأسيس المكاتب العائلية في الإمارات. ومن المتوقع أن يصل حجم هذه السوق بحلول عام 2028 إلى 3.67 تريليون درهم إماراتي.
وشهدت السوق أيضاً إصدار لوائح الترتيبات العائلية من قبل مركز دبي المالي العالمي في يناير 2023، وهي خطوة تهدف إلى دعم الشركات العائلية المحلية والدولية التي تواصل ترسيخ حضورها داخل الإمارات. كما تم إطلاق المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة في مارس لتعزيز منظومة عمل المكاتب العائلية في الإمارات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كويمان: "يوفر اعتماد الخدمات التقدمية حافزاً لأصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة ومكاتب الثروات الخاصة التي تعمل في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى أولئك الذين يحتاجون بعض التشجيع فقط للدخول في السوق. ولا يمكن التقليل من أهمية المكاتب العائلية ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ تساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من المناطق. وتشهد أعداد المكاتب العائلية في دبي ارتفاعاً طفيفاً بفضل قدرتها على تنمية رأس المال والحفاظ عليه، كما تساهم في الوقت نفسه في تعزيز الاقتصاد الإماراتي. ولم تكن خدمات المكاتب العائلية خياراً مقنعاً لأصحاب الثروات فيما مضى، لكنها الآن تلقى رواجاً كبيراً، مما يدفعهم لتأسيس مكاتبهم العائلية دون أية مخاوف".
وشهد اقتصاد دولة الإمارات ازدهاراً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2023، حيث تجاوزت عوائد التجارة غير النفطية 1.2 تريليون درهم إماراتي، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لهذه العوائد نصف السنوية ويتجه بوضوح نحو تجاوز إجمالي العوائد السنوية المسجلة في العام الماضي والبالغة 2 تريليون درهم إماراتي؛ ولا يخفى على أحد مساهمة المكاتب العائلية الملحوظة في هذا النمو. كما تساهم مجموعة من العوامل في تعزيز نمو المكاتب العائلية في الإمارات، مثل الموقع الجغرافي الممتاز للدولة والمزايا الضريبية والخدمات المالية القوية.
ويتخصص كويمان، من خلال شركته الرائدة في مجال التوريق المالي، في تقديم التوجيهات والاستشارات لمختلف المكاتب العائلية في جميع أنحاء الإمارات وأوروبا. وبفضل توجيهاته، نجحت دي إتش إف كابيتال منذ تأسيسها بتزويد المستثمرين بمتوسط عوائد سنوية على الاستثمار يزيد على 23%. كما حقق المستثمرون الذين يعملون مع كويمان منذ إطلاق الشركة حداً أدنى لمتوسط العائد على الاستثمار يصل إلى 86%، مع تسجيل العوائد الإيجابية لأكثر من 48 شهراً متتالياً، أي ما يزيد على ضعفي استثماراتهم الأولية.
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نبذة عن باس كويمان:
شارك باس كويمان في تأسيس شركة التوريق دي إتش إف كابيتال للخدمات المالية عام 2020، ويشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأصول فيها. وأبدى اهتمامه في مجال ريادة الأعمال منذ أن كان صغيراً، حيث عمل في مجال التكنولوجيا وأسس شركة اتصالات أدت إلى إطلاق شركة بروكرتيم لخدمات الاتصالات الشاملة، والتي باعها عام 2015 ليبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي. وظف باس خبرته في التداول على مدار الأعوام السبعة الماضية في مساعدة عدد كبير من الأفراد والشركات لبناء ثرواتهم. وألف كتاب التداول والاستثمار في محاولة منه لتحقيق هدفه بجعل سبل تكوين الثروة متاحة للجميع بأسعار معقولة.
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