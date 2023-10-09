أسعار النفط ترتفع بشدة بسبب التصعيد بين حماس والقوات المحتلة

(MENAFN
) ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير في تداولات آسيا الباكرة اليوم الاثنين بتاريخ 9 تشرين الأول، حيث ارتفعت أكثر من 4 دولارات للبرميل، وذلك مع تصاعد عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات المحتلة وحماس خلال نهاية الأسبوع.
كما ارتفع سعر النفط الخام من نوع برنت بمقدار 4.18 دولار، أو ما يعادل 4.94 بالمئة، ليصل إلى 88.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت جرينتش، في حين سجل النفط الخام الأمريكي من نوع ويست تكساس الوسيط ارتفاعًا إلى 87.02 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 4.23 دولار، أو 5.11 بالمئة.
كذلك جاء ارتفاع أسعار النفط هذا كمحاولة لعكس الاتجاه الهابط الذي شهده الأسبوع الماضي، حيث شهدت أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهر مارس، حيث انخفض سعر برميل النفط الخام من نوع برنت بنسبة 11 بالمئة، وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي من نوع ويست تكساس الوسيط بنسبة تزيد عن 8 بالمئة، نتيجة المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها المحتمل على الطلب العالمي على النفط.
في حين كان المحرك وراء هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط, اندلاع أحد أكبر التصعيدات العسكرية بين إسرائيل وحماس في عقود، والتي وقعت يوم السبت. شهدت هذه التصعيدات العنيفة خسائر كبيرة في الأرواح على الجانبين، حيث تم الإبلاغ عن مئات القتلى بين الإسرائيليين والفلسطينيين. واستجابة لهذا الهجوم من حماس، قامت إسرائيل بشن سلسلة من الضربات الجوية التصعيدية على قطاع غزة، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
وفي ختام القصة، شهدت أسواق النفط زيادة مفاجئة وكبيرة في الأسعار خلال تداولات آسيا الباكرة يوم الاثنين، نتيجة تصاعد عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحماس. هذا الارتفاع عكس الاتجاه الهابط الذي شهدته الأسواق في الأسبوع السابق وأثار مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الطلب العالمي على النفط.
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