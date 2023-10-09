كريستين لاغارد تعبر عن تفاؤلها بالتضخم والاقتصاد المستقبلي

(MENAFN
) خلال مقابلة حديثة، أعربت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، عن تفاؤلها بقدرة البنك على تحقيق هدفه في إعادة النسبة التضخمية إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وأشارت إلى أن إحدى العوامل التي تسهم في تفاؤلها هي الانخفاض الكبير الحالي في معدلات التضخم. وأوضحت لاغارد أن هذا الانخفاض في معدلات التضخم هو واحد من عدة عوامل تعزز توقعاتها وتمنعها من اتخاذ وجهة نظر متشائمة بشأن الآفاق الاقتصادية في القريب العاجل.
كما تظهر تصريحات لاغارد أنها ترى هذه التطورات الإيجابية في معدلات التضخم كجزء من صورة اقتصادية أوسع. على الرغم من الاعتراف بوجود تحديات وعدم اليقين، إلا أن حقيقة أن التضخم يتجه الآن بقوة نحو الانخفاض توفر إحساسًا بالاطمئنان. هذا التفاؤل يمتد إلى الشتاء القادم، حيث تتوقع لاغارد أن يمكنهم التقدم به بثقة أكبر، على الرغم من أنها لا تصف الأمور بالهدوء التام.
كذلك تعكس مقابلة لاغارد بشكل أساسي، اعتقادها بأن البنك المركزي الأوروبي في المسار الصحيح لتحقيق هدفه في التضخم، وأن الانخفاض الحالي في معدلات التضخم يُعتبر خطوة إيجابية في هذا الاتجاه. بينما تستمر التحديات الاقتصادية، فإن نظرتها للمستقبل القريب تتسم بالثقة بدلاً من التشاؤم، مما يشير إلى وجود موقف تفاؤلي بحذر بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.
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