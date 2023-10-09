المشرعون يتحدثون عن البنوك الصغيرة ودائماَ ما يدعمون الكبيرة

(MENAFN
) يتحدث السياسيون والجهات التنظيمية كثيراً عن أهمية البنوك والشركات الصغيرة، ولكن تصرفاتهم في الواقع دائماً ما تدعم البنوك والشركات الكبيرة على حساب الصغيرة، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالبنوك. وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركات الصغيرة ستواجه تحديات كبيرة إذا لم تحظَ بالدعم الكافي من البنوك الصغيرة.
كما جعلت السياسات التي تم اتخاذها لصالح البنوك وتخفيف القيود عليها في ثمانينيات القرن الماضي، البنوك الكبيرة تزيد حجمها على حساب البنوك الصغيرة، واستمر هذا الاتجاه حتى بعد أزمة البنوك العالمية في سنة 2008، على الرغم من أن الأزمة نجمت عن البنوك الكبيرة بدلاً من الصغيرة، ولم تكن البنوك الصغيرة في حاجة إلى حزم الإنقاذ. ومن الجدير بالذكر أن عدد البنوك التي تحظى بتأمين من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع قد انخفض بالقرب من النصف بين سنةي 2002 و2022.
كذلك تتمثل السياسة الغير رسمية لوزارة الخزانة، وربما الكونغرس أيضًا، منذ فترة طويلة في دعم اندماج البنوك، استنادًا إلى نظرية تقول أن البنك الكبير يعتبر أكثر أمانًا. وحتى قبل إلغاء قانون "غلاس-ستيغال" في سنة 1999 من قبل الكونغرس، الذي اضطر البنوك في إطاره إلى فصل الأنشطة البنكية التجارية عن الاستثمارية، قدمت وزارة الخزانة خطتها لتحقيق هذا الهدف وإزالة القيود البنكية بين الولايات لتسهيل عمليات الاندماج. ويعتقد بعض الأفراد أنه بعد انهيار كل من "سيليكون فالي بنك" و "سيغنتشر بنك"، قد لا تكون هناك حاجة كبيرة للبنوك الصغيرة.
في حين أفاد أحد أعضاء مجموعة الضغط التي تعمل من أجل البنوك متوسطة الحجم: "ربما تكون التعليقات حول أهمية المصارف الصغيرة والمتوسطة وعملائها الصغار والمتوسطين، مجرد تأكيدات شفهية، والهدف هو جعل نظامنا يشبه النظام في أوروبا"، مشددًا على أن ذلك لن يبدو منطقيًا إذا لم يتم التركيز على دعم الشركات الصغيرة والبنوك الصغيرة.
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