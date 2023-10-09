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سامسونغ قد تطلق خاتم غالاكسي بحلول نهاية 2024

10/9/2023 3:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تقول التقارير، إن شركة سامسونغ للتكنولوجيا، باتت في مراحل متقدمة من تطوير خاتم غالاكسي، ومن المتوقع أن تطلقه خلال العامين المقبلين.
وأشار تقرير صادر عن المجلة الكورية الجنوبية "ذا إيلك"، إلى أن سامسونغ قد تلجأ إلى لوحات دوائر من شركة ميكو اليابانية لاستخدامها في "خاتم غالاكسي".. أما بالنسبة للموعد فيشير تقرير جديد إلى أن الشركة قد تؤجل تاريخ الإطلاق إلى الربع الثالث من عام 2024 أو أوائل 2025.


وقد تقدم سامسونغ ميزات مشابهة لخواتم ذكية أخرى تم إطلاقها بالفعل مثل "خاتم أورا"، إذ سيكون الخاتم الذكي قادراً على القيام بكل ما يمكن أن يفعله جهاز تعقب اللياقة البدنية العادي، مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم وتتبع الخطوات وتسجيل التدريبات من دون شاشة.


وأشار تقرير آخر أيضاً إلى أن الجهاز الجديد القابل للارتداء سيكون متاحاً بأربعة أحجام مختلفة اعتماداً على سمك إصبع المستخدم، وأضاف التقرير أن تأجيل موعد إطلاق الخاتم الذكي يعود إلى أن تطويره يتطلب قرابة 8 أشهر، وتستغرق الموافقة الطبية عليه قرابة 12 شهراً إضافياً، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.

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