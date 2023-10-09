تيليجرام يسجل آلاف المستخدمين الجدد غداة هجوم المقاومة

MENAFN - Al Wakeel News)كشف مؤسس تطبيق تيليجرام بافيل فاليريفيتش دوروف أمس الأحد، أن مئات الآلاف من المستخدمين الجدد في فلسطين وإسرائيل انضموا للمرة الأولى إلى المنصة.ويأتي ذلك غداة الطلب على وسائل تبادل معلومات آمنة وشبه خالية من القيود، مثل التي تفرضها المنصات التابعة لشركة "ميتا"، أي واتساب وفيس بوك، ومنصة إكس/تويتر سابقاً.وأشار دوروف عبر قناته إلى أن "جميع المتضررين يجب أن يتمتعوا بإمكانية الوصول بشكل موثوق إلى الأخبار والاتصالات خاصة في هذه الأوقات العصيبة".



وأوضح مؤسس منصة التراسل الفوري إلى أن واجهة المنصة التي تدعم اللغة العربية، أنها باتت أيضاً تدعم اللغة العبرية، في خطوة تبدو نتيجة الحسابات الجديدة المسجلة في الأيام الماضية.



يشار إلى كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" تستخدم بشكل مستمر منصة تيليجرام لبث بياناتها وخطابات قيادييها منذ أن عمدت إدارتي فيس بوك وإكس على حذف وحجب حسابات الفصيل الفلسطيني منذ ما قبل 2016.

وبدورها عمدت الإدارة الإسرائيلية إلى فتح حسابات متعددة لها على تيليجرام لاستخدامات مشابهة في بث الرسائل الرسمية التابعة لها.



وكانت منصة تيليجرام احتفلت مؤخراً بمرور 10 سنوات على إنشائها، مع تقدير بأن 8.7% من سكان الأرض باتوا يستخدمون المنصة، بحسب إحصاءات منصة "ستاتيستا"، مع تصدر كل من مصر والسعودية قائمة الدول الأكثر تحميلاً للتطبيق في الفترة الماضية.

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