ارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 2445 شخصا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "شينخوا" بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان والأقاليم المجاورة إلى 2445 شخصا.
ونقلت الوكالة عن مدير مكتب إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات، مولوي أشعري، أن المنطقة الأكثر تضررا جراء الزلزال هي المنطقة الريفية في منطقة هيرات، حيث تم تدمير 13 قرية بالكامل.
وقال مركز رصد الزلازل الصيني، سابقا، إن زلزالين بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضربا غرب أفغانستان، السبت الماضي.
RT
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