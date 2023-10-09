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ارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 2445 شخصا

10/9/2023 3:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "شينخوا" بارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان والأقاليم المجاورة إلى 2445 شخصا.
ونقلت الوكالة عن مدير مكتب إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات، مولوي أشعري، أن المنطقة الأكثر تضررا جراء الزلزال هي المنطقة الريفية في منطقة هيرات، حيث تم تدمير 13 قرية بالكامل.


وقال مركز رصد الزلازل الصيني، سابقا، إن زلزالين بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضربا غرب أفغانستان، السبت الماضي.

RT

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