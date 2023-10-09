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محمد ثروت: محبة الأطفال ترعبني

10/9/2023 3:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر الممثل المصري محمد ثروت أن محبة الناس له "كرم من الله"، ولكن محبة الأطفال له باتت شأناً مرعباً يطارده.
وقال ثروت في حديث مع موقع "سيدتي "، "حب الناس يفرحني ويرعبني في اختيار أعمال تنال رضا الجمهور ولا تأخذ من الرصيد الذي بنيته.


وتابع الممثل المصري على هامش عرض فيلم "سكر"، "خلال المرحلة الأخيرة، قسم كبير من جمهوري هم أطفال وهذا شيء يسعدني جداً، ويفرض عليّ التدقيق حتى في اختيار الألفاظ المناسبة لأن الطفل عندما يحب الفنان لدرجة كبيرة فهو يراه قدوة وهذا أمر يرعبني جداً".

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