محمد ثروت: محبة الأطفال ترعبني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتبر الممثل المصري محمد ثروت أن محبة الناس له "كرم من الله"، ولكن محبة الأطفال له باتت شأناً مرعباً يطارده.
وقال ثروت في حديث مع موقع "سيدتي "، "حب الناس يفرحني ويرعبني في اختيار أعمال تنال رضا الجمهور ولا تأخذ من الرصيد الذي بنيته.
وتابع الممثل المصري على هامش عرض فيلم "سكر"، "خلال المرحلة الأخيرة، قسم كبير من جمهوري هم أطفال وهذا شيء يسعدني جداً، ويفرض عليّ التدقيق حتى في اختيار الألفاظ المناسبة لأن الطفل عندما يحب الفنان لدرجة كبيرة فهو يراه قدوة وهذا أمر يرعبني جداً".
MENAFN09102023000208011052ID1107210863
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.