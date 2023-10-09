الصحة تحدد موعد امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك في نهاية الشهر الجاري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حددت وزارة الصحة موعد امتحان مزاولة مهنة التمريض المشارك لدورة تشرين أول لسنة 2023، وأعلنت بدء استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 2023/10/22.

ووفق الكتاب الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن الامتحان الكتابي سيعقد يوم السبت الموافق 2023/10/28، على أن تكون الجلسة الأولى في الساعة الثامنة صباحا والجلسة الثانية في الساعة العاشرة صباحا وذلك في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة/ ياجوز.

وسيكون الامتحان الشفوي في أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) في الفترة (2023/10/29 ولغاية 2023/11/1) في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة/ ياجوز في الساعة التاسعة صباحا.

أما موعد الامتحان العملي للمتقدمين الحاصلين على شهادة التمريض المشارك من الكليات والمعاهد المتخصصة غير الأردنية فسيكون في أيام (الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) في الفترة (2023/10/29 ولغاية 2023/11/1) في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة/ ياجوز في الساعة التاسعة صباحا تزامنا مع الامتحان الشفوي.

وأشارت الوزارة إلى أن طلبات التقدم للامتحان تقدم عن طريق البريد الأردني مع ضرورة الاحتفاظ بالوصل المالي على أن تتضمن الطلبات المرفقات التالية:

وتاليا التفاصيل:







