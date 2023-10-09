الكهرباء الوطنية توقع اتفاقية لمشروع رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع المستشار الياباني لمشروع منحة الوكالة اليابانية (جايكا) إتفاقية إشراف على مشروع استبدال أنظمة الحماية الكهربائية في بعض محطات التحويل الرئيسة لتحسين البنية التحتية الكهربائية لنظام النقل الكهربائي.



ووقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة والمستشار الياباني يوشيدا كازويوشي، بحضور الممثل الرئيس لمكتب الوكالة اليابانية في الأردن (جايكا) تاكاهيرو سوزكي ومساعد المدير عام صيانة النقل المهندس محمد داود.



وقال الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إنه تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة النظام الكهربائي وضمان استدامته حيث قدمت الوكالة اليابانية منحة لاستبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والاستاتيكية في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولت ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولت، بالإضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولط وتركيب مرحلات حماية تفاضلية (Line Differential Relays) بهدف رفع كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي.

وأكد الرواشدة أهمية الاتفاقية في دعم جهود شركة الكهرباء الوطنية بتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ضمن زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي .



وأكد أن هذا التعاون ثمرة للمنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الذي كان له دوراً فاعلا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة.

