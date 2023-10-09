فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم

فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم
التاريخ
10/9/2023 3:12:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، عن فتح جسر الملك حسين واستئناف حركة المسافرين (المغادرين والقادمين) اليوم الاثنين لغاية الساعة الثانية بعد الظهر .
وبينت الإدارة لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع كل يوم في حينه.
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