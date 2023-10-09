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فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم

10/9/2023 3:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام، عن فتح جسر الملك حسين واستئناف حركة المسافرين (المغادرين والقادمين) اليوم الاثنين لغاية الساعة الثانية بعد الظهر .
وبينت الإدارة لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع كل يوم في حينه.




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