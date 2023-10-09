هنيدي يدعم عملية طوفان الأقصى : ما زال في القصة بقية

هنيدي يدعم عملية طوفان الأقصى : ما زال في القصة بقية
التاريخ
10/9/2023 3:12:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
حرص الفنان محمد هنيدي على دعم الشعب الفلسطيني، بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونشر هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "×" صورة للمسجد الأقصى، وعلق قائلا: "ربنا يحميكم وينصركم.. ومازال في القصة بقية.. فلسطين عربية".
MENAFN09102023000208011052ID1107210859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.