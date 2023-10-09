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هنيدي يدعم عملية طوفان الأقصى : ما زال في القصة بقية

10/9/2023 3:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حرص الفنان محمد هنيدي على دعم الشعب الفلسطيني، بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونشر هنيدي عبر حسابه الرسمي بموقع "×" صورة للمسجد الأقصى، وعلق قائلا: "ربنا يحميكم وينصركم.. ومازال في القصة بقية.. فلسطين عربية".


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