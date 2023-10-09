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أكدت وسائل إعلام فلسطينية فتح معبر الكرامة مع الأردن اليوم الإثنين، لغاية الساعة 3.30.

وبحسب الأنباء الواردة فإنه جرى فتح معبر الكرامة للقادمين والمغادرين.

وكانت السلطات الإسرائيلية إغلقت معبر الكرامة الحدودي مع الأردن أول أمس السبت، وفرضت إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومداخل بعض البلدات الفلسطينية.

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