فتح معبر الكرامة مع الأردن اليوم الإثنين

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- Amman Net)
وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات لمرحلة البكالوريوس
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تغلق جسر الملك حسين مما تسبب في اكتظاظ كبير بأعداد المسافرين
نقابة المحامين تدعو منتسبيها للتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة عند الساعة الـ11 من صباح اليوم، دعما للشعب الفلسطيني وللوصاية الهاشمية
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة الغربية المحتلة، الأحد، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 256 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
تكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. فتح معبر الكرامة مع الأردن اليوم الإثنين 10/09/2023 - 10:01 عمان ن
أكدت وسائل إعلام فلسطينية فتح معبر الكرامة مع الأردن اليوم الإثنين، لغاية الساعة 3.30.
وبحسب الأنباء الواردة فإنه جرى فتح معبر الكرامة للقادمين والمغادرين.
وكانت السلطات الإسرائيلية إغلقت معبر الكرامة الحدودي مع الأردن أول أمس السبت، وفرضت إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومداخل بعض البلدات الفلسطينية.
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