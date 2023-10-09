MENAFN - Amman Net)وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات لمرحلة البكالوريوسسلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تغلق جسر الملك حسين مما تسبب في اكتظاظ كبير بأعداد المسافريننقابة المحامين تدعو منتسبيها للتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة عند الساعة الـ11 من صباح اليوم، دعما للشعب الفلسطيني وللوصاية الهاشميةمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة الغربية المحتلة، الأحد، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلةارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 256 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.تكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. قفزة بأسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى 10/09/2023 - 10:03 عمان ن

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 23:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95% إلى 87.92 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.23 دولارا للبرميل مرتفعا 3.44 دولارا أو 4.16%.

وشنت حماس السبت، أكبر هجوم عسكري على الاحتلال منذ عقود تسبب بمقتل مئات الإسرائيليين.

وردا على ذلك نفذ الاحتلال موجة من الضربات الجوية على غزة أسقطت مئات الشهداء.

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