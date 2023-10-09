قفزة بأسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Amman Net)
وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات لمرحلة البكالوريوس
سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، تغلق جسر الملك حسين مما تسبب في اكتظاظ كبير بأعداد المسافرين
نقابة المحامين تدعو منتسبيها للتوقف عن الترافع في جميع محاكم المملكة عند الساعة الـ11 من صباح اليوم، دعما للشعب الفلسطيني وللوصاية الهاشمية
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة الغربية المحتلة، الأحد، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة
ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 256 شهيدا، بينهم 20 طفلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
تكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. قفزة بأسعار النفط على خلفية عملية طوفان الأقصى 10/09/2023 - 10:03 عمان ن
قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في مطلع الأسبوع.
وبحلول الساعة 23:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95% إلى 87.92 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.23 دولارا للبرميل مرتفعا 3.44 دولارا أو 4.16%.
وشنت حماس السبت، أكبر هجوم عسكري على الاحتلال منذ عقود تسبب بمقتل مئات الإسرائيليين.
وردا على ذلك نفذ الاحتلال موجة من الضربات الجوية على غزة أسقطت مئات الشهداء.
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