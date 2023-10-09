الاحتلال يواصل إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت اكسا، وحاجز الجيب، أمام تنقل المقدسيين، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط.
إلى ذلك أعاقت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى المبارك، وسمحت للمواطنين من كبار السن بالدخول إلى المسجد فقط.
يُذكر أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقا شاملا على المحافظات الشمالية يوم أمس، في ظل التطورات المتسارعة في قطاع غزة.
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