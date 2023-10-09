Monday, 09 October 2023 11:43 GMT

الاحتلال يواصل إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس

10/9/2023 3:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت اكسا، وحاجز الجيب، أمام تنقل المقدسيين، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط.

إلى ذلك أعاقت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى المبارك، وسمحت للمواطنين من كبار السن بالدخول إلى المسجد فقط.

يُذكر أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقا شاملا على المحافظات الشمالية يوم أمس، في ظل التطورات المتسارعة في قطاع غزة.


MENAFN09102023000205011050ID1107210856

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث