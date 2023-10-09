الاحتلال يواصل إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق حواجز قلنديا، ومخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت اكسا، وحاجز الجيب، أمام تنقل المقدسيين، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط.

إلى ذلك أعاقت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى المبارك، وسمحت للمواطنين من كبار السن بالدخول إلى المسجد فقط.

يُذكر أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقا شاملا على المحافظات الشمالية يوم أمس، في ظل التطورات المتسارعة في قطاع غزة.



