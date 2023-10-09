الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن عملية طوفان الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل فلسطينية وتضمنت هجومًا واسعًا على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن ما بين 800 إلى 1000 عنصر من عناصر ما تسمى وحدة "النخبة" في حركة "حماس" الفلسطينية شاركوا في التسلل إلى الغلاف تحت غطاء الصواريخ.

وأوضحت القناة أن عناصر "حماس" وصلوا إلى 20 مستوطنة و11 معسكرًا للجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أن التقديرات تشير إلى أن "حماس" خططت للعملية منذ نحو عام.

من جهتها، أشارت القناة العبرية الـ12 بالتلفزيون الإسرائيلي إلى أن هناك اشتباهًا في وجود نفق يؤدي إلى أحد "الكيبوتسات" (التجمعات الاستيطانية) في غلاف غزة.

ولفتت إلى أن احتمالات أن يكون ذلك النفق عاملًا مساعدًا لعناصر فلسطينية في الدخول إلى المستوطنات والعودة، كبير، وهو ما ساعد في طول فترة السيطرة على تلك المناطق.

وأكدت أن هناك تقارير حتى الآن عن احتجاز رهائن في "سديروت"، مشيرة إلى أنه في منطقة أخرى في ذات المستوطنة تدور اشتباكات مع مسلحين آخرين.