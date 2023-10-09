واينت: طائرة عسكرية إسرائيلية تعيد جثماني السائحين القتيلين من مصر و17 إسرائيليا آخر

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الاثنين، بأن طائرة عسكرية إسرائيلية أعادت جثماني السائحين الإسرائيليين اللذين قتلا أمس في الاسكندرية شمال مصر، والجريح، وكذلك 17 إسرائيليا آخر.
وقال الموقع، "عاد القتلى والجريح من العملية الإرهابية في الإسكندرية إلى إسرائيل على متن طائرة تابعة لسلاح الجو. كما عاد 17 سائحا إسرائيليا إضافيا ممن تعرضوا للهجوم".
وكان مصدر أمني مصري قال الأحد إن شرطيا مصريا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية، ما أدى لمقتل سائحين إسرائيليين ومرشد سياحي مصري، وجرح إسرائيلي.
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