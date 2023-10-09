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واينت: طائرة عسكرية إسرائيلية تعيد جثماني السائحين القتيلين من مصر و17 إسرائيليا آخر

10/9/2023 3:11:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الاثنين، بأن طائرة عسكرية إسرائيلية أعادت جثماني السائحين الإسرائيليين اللذين قتلا أمس في الاسكندرية شمال مصر، والجريح، وكذلك 17 إسرائيليا آخر.

وقال الموقع، "عاد القتلى والجريح من العملية الإرهابية في الإسكندرية إلى إسرائيل على متن طائرة تابعة لسلاح الجو. كما عاد 17 سائحا إسرائيليا إضافيا ممن تعرضوا للهجوم".

وكان مصدر أمني مصري قال الأحد إن شرطيا مصريا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية، ما أدى لمقتل سائحين إسرائيليين ومرشد سياحي مصري، وجرح إسرائيلي.

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