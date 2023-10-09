الجيش الإسرائيلي: المعركة مع حماس أطول مما توقعنا‎

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاثنين، إن القوات الإسرائيلية تقاتل مسلحين من حركة حماس في 7 إلى ثماني نقاط خارج قطاع غزة بعد 48 ساعة من أكبر هجوم تتعرَّض له إسرائيل منذ عقود.

وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت في مؤتمر صحفي "الأمر يستغرق وقتًا أطول مما توقعنا لإعادة الأمور فيما يتعلق بالوضع الدفاعي والأمني".

وكانت حركة حماس شنَّت هجومًا على المواقع الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، في عملية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".



