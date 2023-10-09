الجيش الإسرائيلي: المعركة مع حماس أطول مما توقعنا‎

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاثنين، إن القوات الإسرائيلية تقاتل مسلحين من حركة حماس في 7 إلى ثماني نقاط خارج قطاع غزة بعد 48 ساعة من أكبر هجوم تتعرَّض له إسرائيل منذ عقود.
وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت في مؤتمر صحفي "الأمر يستغرق وقتًا أطول مما توقعنا لإعادة الأمور فيما يتعلق بالوضع الدفاعي والأمني".
وكانت حركة حماس شنَّت هجومًا على المواقع الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، في عملية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى".
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