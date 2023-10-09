الشيكل يهوي لادنى مستوى منذ 8 سنوات
التاريخ
10/9/2023 3:11:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هبط الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد عملية طوفان الأقصى التي بدأت يوم السبت الماضي.
وانخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية اليوم لأكثر من 3% مقابل الدولار إلى 3.9581.
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