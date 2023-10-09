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الشيكل يهوي لادنى مستوى منذ 8 سنوات

10/9/2023 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هبط الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد عملية طوفان الأقصى التي بدأت يوم السبت الماضي.
وانخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية اليوم لأكثر من 3% مقابل الدولار إلى 3.9581.





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