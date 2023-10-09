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دول عربية تؤكد التزامها بتعديلات الإنتاج الطوعي للنفط

10/9/2023 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت والسعودية والإمارات والعراق والكويت وعُمان والبحرين مجدداً، الالتزام بتعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي للنفط، حسب بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية.
واجتمع وزراء نفط الدول الست، على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أطلقته الأمم المتحدة في الرياض.
وقال البيان:" أكد الوزراء من جديد استعداد دول إعلان التعاون لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق والبناء على التماسك القوي لدول (تحالف) أوبك+".
ووافق تحالف (أوبك+) الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، في تموز الماضي على تمديد تخفيضات النفط الطوعية التي أعلنت لأول مرة في أبريل وحتى نهاية 2024.


وأعلنت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية إضافية حتى نهاية 2023. سكاي نيوز

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