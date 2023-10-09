دول عربية تؤكد التزامها بتعديلات الإنتاج الطوعي للنفط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت والسعودية والإمارات والعراق والكويت وعُمان والبحرين مجدداً، الالتزام بتعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي للنفط، حسب بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية.
واجتمع وزراء نفط الدول الست، على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أطلقته الأمم المتحدة في الرياض.
وقال البيان:" أكد الوزراء من جديد استعداد دول إعلان التعاون لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق والبناء على التماسك القوي لدول (تحالف) أوبك+".
ووافق تحالف (أوبك+) الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، في تموز الماضي على تمديد تخفيضات النفط الطوعية التي أعلنت لأول مرة في أبريل وحتى نهاية 2024.
وأعلنت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية إضافية حتى نهاية 2023. سكاي نيوز
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