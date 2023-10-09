بمقدار 30 قرشاً .. تغير على سعر غرام الذهب 21 محلياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الذهب بالأردن اليوم الاثنين 30 قرشاً ، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً للأردنيين عند 37.9 للبيع للمواطنين مقابل 36.4 للشراء منهم
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 34 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 31 ديناراً للشراء منهم
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