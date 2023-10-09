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بمقدار 30 قرشاً .. تغير على سعر غرام الذهب 21 محلياً اليوم

10/9/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت اسعار الذهب بالأردن اليوم الاثنين 30 قرشاً ، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً للأردنيين عند 37.9 للبيع للمواطنين مقابل 36.4 للشراء منهم

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 34 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 31 ديناراً للشراء منهم




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