طوفان الأقصى ترفع أسعار الذهب عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، بأكثر من 1٪ خلال هذه تعاملات، اليوم الاثنين.
وأدت الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في عملية ( طوفان الأقصى) إلى زيادة مخاطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، ودفعت إلى الاندفاع نحو استثمارات الملاذ الآمن مثل السبائك.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.06% إلى 1865 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.02% إلى 1851 دولار للأوقية.
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