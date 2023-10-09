طوفان الأقصى ترفع أسعار الذهب عالمياً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، بأكثر من 1٪ خلال هذه تعاملات، اليوم الاثنين.

وأدت الاشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في عملية ( طوفان الأقصى) إلى زيادة مخاطر نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، ودفعت إلى الاندفاع نحو استثمارات الملاذ الآمن مثل السبائك.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.06% إلى 1865 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.02% إلى 1851 دولار للأوقية.

