تأجيل مقترحات تقييد المواد الكيميائية واللدائن الدقيقة في بروكسل يثير الجدل

(MENAFN
) تخضع بروكسل حاليًا لاستعراض محتمل لتأجيل مقترحات تقييد المواد الكيميائية الضارة ومشكلة اللدائن الدقيقة، وذلك في ظل تصاعد العداء المتزايد تجاه التشريعات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الصناعة والسياسيين بالجبهة اليمينية.
كما يُعتقد حاليًا، وفقًا لمصادر مطلعة، أن المفوضة الأوروبية ستُؤجل عملية طرح النسخة الجديدة من تشريع ريتش المتعلق ببيع واستخدام المواد الكيميائية. هذا التشريع سيكون له تأثير كبير على المكونات مثل أشباه الموصلات ومجموعة متنوعة من المنتجات الأخرى. يُتوقع أن يتم تأجيل طرح هذا المقترح حتى بعد انتهاء الانتخابات المقررة في يونيو المقبل في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وقد تم تأجيل إعلان المقترحات مسبقًا من العام الماضي إلى هذا العام. وكان من المفترض أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو تغيير القواعد التي سيتم التفاوض بشأنها بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. القواعد الحالية معقدة للغاية واستغرقت 7 سنوات للتفاوض حولها.
كذلك فشل ماروس سيفكوفيتش، المفوض السلوفاكي، الذي تم تعيينه لإشراف على حزمة المناخ الخاصة بالصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، بعد استقالة الرئيس السابق فرانس تيمرمانز، في ضمان تقديم مقترحات المواد الكيميائية في الوقت المناسب في جلسة استماع عُقدت صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 9 تشرين الأول،. وقد تم إدراج هذه المقترحات، التي كان من المفترض أن تُقدم قبل الانتخابات، وتتضمن الشروط اللازمة لنقل الحيوانات، بالقوانين المطلوبة حيال تشريع ريتش.
في حين أفاد أحد الدبلوماسيين رفيعي المستوي في الاتحاد الأوروبي: "إن تشريع ريتش لا يزال يراوح مكانه.. هناك زيادة هائلة في الحمل الإداري. إن القادة يشعرون أن هناك الكثير والكثير من الإجراءات الإدارية والروتين. وهذا الأمر يخنق قدراتنا التنافسية".
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