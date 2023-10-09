ارتفاع الدولار والين وانخفاض اليورو والشيقل وسط قلق الأسواق بفعل تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط

ارتفع الدولار والين الياباني الملاذان آمنان اليوم الاثنين بعد أن أثارت أعمال العنف في الشرق الأوسط قلق الأسواق، في حين أعطى تقرير الوظائف الأمريكي القوي العملة الأمريكية دفعة أكبر.

وهوى الشيقل الإسرائيلي أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في نحو ثماني سنوات عند 3.9880 للدولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، قبل أن يقلص بعض تلك الخسائر في تعاملات متقلبة بعد أن أعلن بنك إسرائيل المركزي أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار الشيقل.

وانخفض الشيقل في أحدث تعاملات نحو 1.7 بالمئة إلى 3.9069 للدولار.

وتراجع الإقبال على المخاطرة بعدما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحين من حركة حماس الفلسطينية في بداية الأسبوع، عقب ساعات من شن المسلحين هجوما مفاجئا في أكثر أيام العنف دموية في إسرائيل منذ 50 عاما.

وعزز ذلك الطلب على الين الياباني، الذي يعد تقليديا من الملاذات الآمنة، مما دفع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر إلى التراجع نحو 0.8 بالمئة إلى 94.61 ين.

وبالمثل، انخفض اليورو نحو 0.4 بالمئة إلى 157.45 ين في تعاملات آسيوية ضعيفة، والسوق في اليابان مغلقة بسبب عطلة.

ومقابل الدولار، وصل سعر الين في أحدث تعاملات إلى 149.21 ين.

وصعد الدولار بشكل عام مما دفع الجنيه الإسترليني للانخفاض 0.31 بالمئة إلى 1.2194 دولار. وخسر اليورو 0.32 بالمئة ليجري تداوله عند 1.0553 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي الذي يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة 0.59 بالمئة إلى 0.6347 دولار أمريكي، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36 بالمئة إلى 0.5968 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 106.33، مستمدا دعما إضافيا من بيانات أظهرت يوم الجمعة زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ثمانية أشهر في سبتمبر .





اقرأ أيضاً:

قتالٌ مستمر قرب غزّة وقصف مكثّف على القطاع وإسرائيل تتهم حماس باستخدام المدنيين دروعاً بشرية

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب والأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن

نقابة طياري أمريكان أيرلاينز تطالب بوقف الرحلات الجوية إلى إسرائيل

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: انتشار 4 فرق قتالية في الجنوب والأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لإرساء الأمن

أكثر من 1100 قتيل في المعارك بين إسرائيل وحماس ونتانياهو يحذّر من "حرب طويلة وصعبة"

رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على تحديد وضع رعايانا في إسرائيل

متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: مقتل عدد من الأمريكيين في الهجمات على إسرائيل

إسرائيل تعلن العثور على 260 جثة في مهرجان موسيقي بعد الهجوم

مسؤولو الصحة بغزة: ارتفاع أعداد القتلى إلى 413 شخصاً والجرحى 2300

الولايات المتحدة تقرر إرسال مجموعة حاملة طائرات إلى شرق البحر المتوسط لدعم إسرائيل

رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يبحثان علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

قطاع غزة يشهد أكثر الأيام دموية خلال 15 عاما بعد هجوم حماس

وزارة الخارجية تدعو في بيان لها إلى حماية المدنيين وإنهاء العنف