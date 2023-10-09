وزير النفط الهندي: نراقب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن كثب



قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري اليوم الاثنين إن الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم تراقب عن كثب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف بوري في إحدى الفعاليات "المكان الذي تجري فيه الأحداث هو مركز الطاقة العالمية من نواح كثيرة... سنتعامل مع هذا الأمر بينما نمضي قدما".



قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.

وبحلول الساعة 0120 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت ‭‭‭‭‬‬‬4.18 دولارات أو 4.94 بالمئة إلى 88.76 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87.02 دولارا للبرميل مرتفعا 4.23 دولارات أو 5.11 بالمئة.

وجاء الارتفاع في أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

حيث تراجع برنت 11 بالمئة وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8 بالمئة وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.





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