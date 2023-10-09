المغرب يرحب بالاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي بعد شهر من زلزال مدمر

على بعد أقل من ساعتين بالسيارة من المكان الذي تنام فيه الأسر في الخيام وأكوام أنقاض الزلزال، تجتمع أقوى المؤسسات المالية في العالم لمدة أسبوع من المناقشات حول التحديات الاقتصادية في أوقات الحرب وعدم المساواة وتغير المناخ.

قرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 2018 استضافة اجتماعهما السنوي في مراكش بالمغرب، لجلب هذه القضية إلى القارة الأفريقية لأول مرة منذ 50 عامًا.

تأخر الجدول الزمني الأصلي بسبب الوباء، لكن الاجتماع الذي يبدأ الاثنين يأتي في الوقت المناسب. فبعد الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي والذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص وتسبب في خسائر بقيمة 11.7 مليار دولار، ينتظر المسؤولون ومنظمات المجتمع المدني بفارغ الصبر المناقشات حول كيفية تعزيز المرونة الاقتصادية في ضوء الكوارث الطبيعية.

قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمة ألقتها الخميس "لا يوجد مجال آخر تتجلى فيه الحاجة إلى التعاون الدولي كما هو الحال في معالجة التهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ.. إن العالم يتحمل مسؤولية الوقوف مع الدول الضعيفة وهي تتعامل مع الصدمات التي لم تتسبب فيها".

كثيرا ما يستخدم مقرضو الملاذ الأخير، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مليارات الدولارات في شكل قروض ومساعدات لدعم الاقتصادات المتعثرة وتشجيع البلدان التي تعاني العجز في تنفيذ الإصلاحات التي يقولون إنها تعزز الاستقرار والنمو.

مع ذلك، فقد تم انتقادهم لاستبعادهم الدول الأكثر احتياجًا من عملية الحكم وصنع القرار، مطالبين بتخفيضات مؤلمة في الإنفاق.

وقال إسكندر الرزيني فرنوا، مدير مبادرة (إيمال) للمناخ والتنمية ومقرها المغرب: "إنه وقت الأزمات المتعددة، لاسيما بالنسبة للدول العربية والأفريقية التي تعرضت لصدمات خارجية مختلفة ليست من صنعها.. هناك فجوة تمويلية هائلة تصل إلى تريليونات الدولارات بالنسبة للبلدان النامية، والسؤال الرئيسي يدور حول مدى إمكانية توفير التمويل بشكل يمكن تحمله".

تشمل تلك الصدمات الوباء وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء الناجم عن الحرب في أوكرانيا. وتتجلى هذه التحديات بشكل خاص في أفريقيا، حيث تنفق الكثير من البلدان على الديون أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية والتعليم مجتمعين.





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