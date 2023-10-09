تزايد توقعات النمو الاقتصادي في الصين يشير إلى تحسن البيانات الاقتصادية

(MENAFN
) نمّت مصارف أمريكية، بما في ذلك "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان تشايس"، تكهناتها لنسبة نمو الاقتصاد الصيني إلى 5 بالمئة في السنة الحالية. ذلك نتيجة لتحسن البيانات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، مما أشار إلى إمكانية قوة الحكومة في تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي المستهدف.
كما أكد اقتصاديون في مصرف "جيه بي مورغان" بقيادة جو هايبين، في تقريرهم، أن بيانات النشاط الاقتصادي المُحسنة منذ آب "تشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي الذي شهدناه منذ نيسان وصل على الأرجح إلى أدنى مستوياته، وبدأ الاقتصاد في تغيير مساره". وأضافوا أن هذا الاتجاه، جنبًا إلى جنب مع الدعم الإضافي في مجال السياسات مثل التيسير النقدي، "يبدو أنه قد أعاد الاقتصاد إلى المسار الصحيح" لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ حوالي 5 بالمئة. وزاد مصرف "سيتي غروب" توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني من 4.8 بالمئة.
كذلك أشار اقتصاديون في مصرف "سيتي غروب" إلى أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين قد تشهد تحسنًا، وأشاروا إلى أن انكماش صادرات البلاد في الفترة الأخيرة قد يتقلص أيضًا، بعدما أشارت بيانات التصنيع الرسمية إلى توسع لأول مرة منذ 6 شهور. وأشاروا إلى أننا وصلنا إلى القاع الدوري، وأن الاهتمام حاليًا يتجه إلى ما إذا كان الطلب الأساسي سيزيد بفضل زخم السياسات المتزايد.
في حين كان مصرف "سيتي غروب" في البداية يتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني معدل نمو 4.7 بالمئة. وقد جعل هذا الرفع في التوقعات المصرف واحدًا من أقل البنوك الاستثمارية تشاؤمًا بشأن الصين. وأشار اقتصاديون في المصرف إلى أن زخم السياسات قد تجاوز تكهنات بشكل واضح منذ آخر آب، بفضل بعض إجراءات التيسير في مجال العقار.
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