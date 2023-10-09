Monday, 09 October 2023 11:41 GMT

مصر.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

10/9/2023 2:22:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 استقرارًا على الهبوط في بداية التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة والمجوهرات.

وتراجع سعر الذهب في مصر أمس الأحد بنحو 12 جنيهًا مقابل اليوم السابق عليه.

أسعار بيع الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر بيع إلي المستهلك كالتالي :

عيار 24 : 2500 جنيه.

عيار 21 :
2188 جنيهًا.

عيار 18 : 1875 جنيهًا.

عيار 14 : 1459 جنيهًا .

  • سعر شراء الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر شراء من المستهلك كالتالي :

عيار 24 : 2495 جنيهًا.

عيار 21 :
2183 جنيهًا.

عيار 18 : 1871 جنيهًا.

عيار 14 : 1455 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 في مصر بيع للمستهلك حوالي 17504 جنيهات، وبلغ سعره عند الشراء من المستهلك حوالي 17464 جنيهًا، وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 صافي بدون المصنعية والضريبة والدمغة.

مصنعية
الذهب

زادت قيمة مصنعية المشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءًا من شهر يوليو الماضي، وفقا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وبناء علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

كما تم اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية.

MENAFN09102023000110011019ID1107210669

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث