مصر.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 استقرارًا على الهبوط في بداية التعاملات الصباحية بأسواق الصاغة والمجوهرات.



وتراجع سعر الذهب في مصر أمس الأحد بنحو 12 جنيهًا مقابل اليوم السابق عليه.



أسعار بيع الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر بيع إلي المستهلك كالتالي :



عيار 24 : 2500 جنيه.

عيار 21 :

2188 جنيهًا.

عيار 18 : 1875 جنيهًا.

عيار 14 : 1459 جنيهًا .

سعر شراء الذهب



سجل سعر الذهب اليوم الإثنين في مصر شراء من المستهلك كالتالي :



عيار 24 : 2495 جنيهًا.

عيار 21 :

2183 جنيهًا.

عيار 18 : 1871 جنيهًا.

عيار 14 : 1455 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 في مصر بيع للمستهلك حوالي 17504 جنيهات، وبلغ سعره عند الشراء من المستهلك حوالي 17464 جنيهًا، وزن 8 جرامات ذهب عيار 21 صافي بدون المصنعية والضريبة والدمغة.

مصنعية

الذهب

زادت قيمة مصنعية المشغولات الذهبية بنسبة 10% بدءًا من شهر يوليو الماضي، وفقا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وبناء علي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

كما تم اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية.