مصر.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات البنوك اليوم

سجل سعر الدولار الاثنین 9-10-2023 في البنوك المصریة، استقرارًا ملحوظًا، في بداية التعاملات الصباحية، حيث يتراوح سعر الشراء بين 30.90 جنيه و30.75 جنيه، والبيع بين 30.96 جنيه و30.85 جنيه بالنسبة الأعلى والأقل.

وبحسب بيانات أسعار العملات اليوم على المواقع الرسمية في البنوك المصرية، نرصد سعر الدولار الاثنین 9-10-2023 في البنوك المصریة وفق صحيفة الوطن.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء 30.83 جنيه، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري، الشراء 30.73 جنيه، البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وعن سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

بالنسبة لسعر الدولار فى بنك القاهرة، الشراء 30.85 جنيه، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.