مساحتها 2.59 مليون قدم مربع.. بيع أرض في «جزر دبي» اليوم بـ 600 مليون درهم

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم صفقة بيع أرض في جزر دبي «نخلة ديرة سابقاً» بقيمة 600 مليون درهم، وتبلغ مساحة الأرض 2.59 مليون قدم مربع.

وتجاوزت قيمة المبيعات العقارية المسجلة منذ صباح اليوم حتى الآن حاجز المليار درهم مع تسجيل 113 صفقة بيع.

وكانت شركة «نخيل» قد أطلقت العام الماضي رؤية جديدة لمشروع جزر دبي المعروف سابقاً باسم «نخلة ديرة»،

حيث يتألف المشروع من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً.

وانسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، سيسهم مشروع «جزر دبي»- المعروف سابقاً باسم "جزر ديرة" - بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للمقيمين والزوار والمستثمرين.

وستتفرد كل جزيرة ضمن المشروع بمرافق سكنية وترفيهية ومراكز ثقافية، ونوادٍ شاطئية، وستحتضن الجزر أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً، تشمل منتجعات فاخرة ووجهات صحيّة وفنادق بوتيك، وأخرى عائلية وصديقة للبيئة، ويعزز مشروع "جزر دبي" من المساحات الشاطئية والمناطق المخصصة للحدائق العامة في الإمارة لاحتوائه على أكثر من 20 كيلومتراً من الشواطئ ستدام حائز على اعتماد علامة العلم الأزرق "Blue Flag"، ونحو 2 كيلومتر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة وملاعب الجولف.



