شركة بريستول مايرز تشتري ميراتي ثيرابيوتكس مقابل 5.8 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
وافقت شركة الأدوية الأمريكية
"بريستول مايرز سكويب" على شراء "ميراتي ثيرابيوتكس" مقابل 58 دولار لكل سهم نقدا بقيمة إجمالية 4.8
مليار دولار.
في الوقت نفسه سيحصل مساهمو ميراتي على شهادة حق القيمة الطارئة بما يصل إلى 12 دولارا نقدا مقابل كل سهم بما يتيح لهم فرصة الحصول على مليار دولار إضافية.
ويزيد سعرالسهم في الصفقة البالغ 58 دولار للسهم بنسبة 52%عن متوسط السعر في البورصة خلال أخر 30 يوم تداول حتى 4 تشرين أكتوبر الحالي.
ووافق مجلسا إدارة الشركتين على الصفقة بالإجماع. ومن المتوقع اتمامها خلال النصف الأول من 2024.
يذكر أن ميراتي تعمل في مجال اكتشاف وتصميم وتقديم أدوية متقدمة لعلاج السرطان بهدف تحسين حياة المرضى وأحبائهم.
ومن المتوقع أن تمول بريستول مايرز الصفقة من خلال السيولة النقدية لديها والاقتراض.
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