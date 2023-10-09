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شركة بريستول مايرز تشتري ميراتي ثيرابيوتكس مقابل 5.8 مليار دولار

10/9/2023 2:22:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافقت شركة الأدوية الأمريكية
"بريستول مايرز سكويب" على شراء "ميراتي ثيرابيوتكس" مقابل 58 دولار لكل سهم نقدا بقيمة إجمالية 4.8
مليار دولار.

في الوقت نفسه سيحصل مساهمو ميراتي على شهادة حق القيمة الطارئة بما يصل إلى 12 دولارا نقدا مقابل كل سهم بما يتيح لهم فرصة الحصول على مليار دولار إضافية.

ويزيد سعرالسهم في الصفقة البالغ 58 دولار للسهم بنسبة 52%عن متوسط السعر في البورصة خلال أخر 30 يوم تداول حتى 4 تشرين أكتوبر الحالي.

ووافق مجلسا إدارة الشركتين على الصفقة بالإجماع. ومن المتوقع اتمامها خلال النصف الأول من 2024.

يذكر أن ميراتي تعمل في مجال اكتشاف وتصميم وتقديم أدوية متقدمة لعلاج السرطان بهدف تحسين حياة المرضى وأحبائهم.

ومن المتوقع أن تمول بريستول مايرز الصفقة من خلال السيولة النقدية لديها والاقتراض.

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