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غرائب وقصص خيالية يعتقدها الأمريكيون ((حقائق))

10/9/2023 2:14:22 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف استطلاع رأي جديد، أضاء على دراسات مجموعة جهات إعلامية وعلمية متخصصة، أن الأمريكيين يعتقدون بأن الكثير من الغرائب والقصص الخيالية، هي حقائق بالفعل، حيث أفاد موقع «24»، نقلاً عن ناشري ومشرفي الدراسة التي تطرق إليها موقع إم إس إن، أن قرابة 12 مليون أمريكي، مثلاً، يعتقدون، أن حليب الشوكولاتة يأتي من الأبقار البنية. ووفقاً لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث، يعتقد خمس الأمريكيين أن التكنولوجيا ستسمح لنا بتغيير الطقس في غضون بضعة عقود.


كما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب أن 21% من الأمريكيين يؤمنون بالسحر. وأيضاً، بيّن استطلاع أجرته صحيفة صن سينينيال أن 20 % من الأشخاص في أمريكا يظنون أن بطاقات اليانصيب هي طريقة عملية لتحقيق الثروة.

وحسب «أي بي سي نيوز»، يؤمن 36 % من الأمريكيين بأن الأجسام الطائرة المجهولة موجودة، وقال أربعة أخماس المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن حكومة الولايات المتحدة تخفي معلومات حول الأجسام الطائرة المجهولة عن الجمهور. ووفقاً لدراسة استقصائية أيضاً، يعتقد ما يقرب من 47 % من الأمريكيين أن الكائنات الفضائية قد سارت بيننا. وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب، يعتقد 32% من الأمريكيين أن الأشباح حقيقية.

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