ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة في يومه الثالث إلى 436 شهيداً و2271 جريحا

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- ارتفعت، صباح اليوم الإثنين، حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 436 شهيداً و2271 جريحا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

وأفادت مستشفيات القطاع، بأن إجمالي إحصائية ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على القطاع، ارتفع إلى 436 شهيدا، منهم 91 طفلا، و61 سيدة، وإصابة 2271 مواطناً آخر بجروح مختلفة، منهم 244 طفلا، و151 سيدة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، استهدفت أبراجاً وعمارات سكنية، ومنشآت مدنية وخدماتية، ومساجد، موقعةً شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

واستهدفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنة، والعديد من الإصابات في المنازل المجاورة، إضافة إلى استهداف عدد من المواقع في محيط أبراج منطقة الفيروز غرب المدينة.

كما دمرت طائرات الاحتلال عدة منازل في مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع، وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين، إضافة إلى استهداف منازل في خان يونس ورفح جنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته عدداً من الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من القطاع، وألحقت فيها دماراً وخراباً وحفراً عميقة.

كما قصفت زوارق بحرية الاحتلال بعشرات القذائف أهدافاً متفرقة على طول شاطئ بحر غزة.