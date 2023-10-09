ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة في يومه الثالث إلى 436 شهيداً و2271 جريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- ارتفعت، صباح اليوم الإثنين، حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 436 شهيداً و2271 جريحا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.
وأفادت مستشفيات القطاع، بأن إجمالي إحصائية ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على القطاع، ارتفع إلى 436 شهيدا، منهم 91 طفلا، و61 سيدة، وإصابة 2271 مواطناً آخر بجروح مختلفة، منهم 244 طفلا، و151 سيدة.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، استهدفت أبراجاً وعمارات سكنية، ومنشآت مدنية وخدماتية، ومساجد، موقعةً شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
واستهدفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنة، والعديد من الإصابات في المنازل المجاورة، إضافة إلى استهداف عدد من المواقع في محيط أبراج منطقة الفيروز غرب المدينة.
كما دمرت طائرات الاحتلال عدة منازل في مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط القطاع، وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين، إضافة إلى استهداف منازل في خان يونس ورفح جنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته عدداً من الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من القطاع، وألحقت فيها دماراً وخراباً وحفراً عميقة.
كما قصفت زوارق بحرية الاحتلال بعشرات القذائف أهدافاً متفرقة على طول شاطئ بحر غزة.
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