الطقس: انخفاض طفيف مع بقاء الحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائم جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في معظم المناطق، حيث هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار عشوائية ومتفرقة على بعض المناطق في ساعات المساء والليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل بقليل من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



