الطقس: انخفاض طفيف مع بقاء الحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائم جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في معظم المناطق، حيث هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار عشوائية ومتفرقة على بعض المناطق في ساعات المساء والليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائم جزئي إلى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل بقليل من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
والأربعاء: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
أما الخميس، أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
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